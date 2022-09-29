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В Париже проходит демонстрация против пенсионной реформы - РИА Новости, 29.09.2022
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В Париже проходит демонстрация против пенсионной реформы
В Париже проходит демонстрация против пенсионной реформы - РИА Новости, 29.09.2022
В Париже проходит демонстрация против пенсионной реформы
В Париже проходит демонстрация, организованная по призыву профсоюзов, против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:55
2022-09-29T17:55
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 29 сент – РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже проходит демонстрация, организованная по призыву профсоюзов, против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Протестная акция во французской столице стартовала после 14.00 по местному времени (15.00 мск) с площади Данфер-Рошро, конечной точкой маршрута станет площадь Бастилии. Среди манифестантов - представители движения "желтые жилеты", профсоюзов, сторонники левых, коммунистических и социалистических партий, а также радикально настроенная молодёжь из black bloc.Шествие проходит мирно, колонну сдерживают кордоны полицейских. Дороги, где проходит шествие, перекрыты."Мы требуем автономии народа, мы хотим власти народу. Ситуация здесь во Франции не меняется с 2018 года. Мы живем в капиталистическом мире. Мы хотим жить в другом мире, где власть реально бы принадлежала народу", - сказал РИА Новости один из сторонников "желтых жилетов".Участники акции несут плакаты с лозунгами, отражающими недовольство общества не только пенсионной реформой, но и другими социальными проблемами: "Выше зарплаты, меньше войн!", "Пустые холодильники больше 5 лет", "Мы хотим выплат и отставки депутатов".Демонстрация проходит по призыву трех крупнейших профсоюзов Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).Кроме профсоюзов, об участии в акции ранее заявили левые партии - "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) и "Новая антикапиталистическая партия" (NPA).Во Франции в четверг начинается всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны пройдут массовые демонстрации. Забастовку созывают три крупнейших профсоюза Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).В связи с национальной забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного транспорта. В парижском регионе на двух ветках метро отменят каждый десятый поезд. Пригородные поезда будут ходить с увеличенными интервалами, на ряде направлений будут циркулировать лишь 3 из 4 поездов. Также будет нарушено движение наземного общественного транспорта.Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, на манифестации против пенсионной реформы в Париже ожидается до 6 тысяч человек.
https://ria.ru/20220929/frantsiya-1820259826.html
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Влада Копылова
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
17:55 29.09.2022
 
В Париже проходит демонстрация против пенсионной реформы

В Париже проходит демонстрация против пенсионной реформы, организованная профсоюзами

© AP Photo / Kamil ZigniogluСотрудники полиции Франции
Сотрудники полиции Франции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Kamil Zignioglu
Сотрудники полиции Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 сент – РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже проходит демонстрация, организованная по призыву профсоюзов, против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестная акция во французской столице стартовала после 14.00 по местному времени (15.00 мск) с площади Данфер-Рошро, конечной точкой маршрута станет площадь Бастилии. Среди манифестантов - представители движения "желтые жилеты", профсоюзов, сторонники левых, коммунистических и социалистических партий, а также радикально настроенная молодёжь из black bloc.
Шествие проходит мирно, колонну сдерживают кордоны полицейских. Дороги, где проходит шествие, перекрыты.
"Мы требуем автономии народа, мы хотим власти народу. Ситуация здесь во Франции не меняется с 2018 года. Мы живем в капиталистическом мире. Мы хотим жить в другом мире, где власть реально бы принадлежала народу", - сказал РИА Новости один из сторонников "желтых жилетов".
Участники акции несут плакаты с лозунгами, отражающими недовольство общества не только пенсионной реформой, но и другими социальными проблемами: "Выше зарплаты, меньше войн!", "Пустые холодильники больше 5 лет", "Мы хотим выплат и отставки депутатов".
Демонстрация проходит по призыву трех крупнейших профсоюзов Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).
Кроме профсоюзов, об участии в акции ранее заявили левые партии - "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) и "Новая антикапиталистическая партия" (NPA).
Писатель и журналист Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур
Во Франции в четверг начинается всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны пройдут массовые демонстрации. Забастовку созывают три крупнейших профсоюза Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).
В связи с национальной забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного транспорта. В парижском регионе на двух ветках метро отменят каждый десятый поезд. Пригородные поезда будут ходить с увеличенными интервалами, на ряде направлений будут циркулировать лишь 3 из 4 поездов. Также будет нарушено движение наземного общественного транспорта.
Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, на манифестации против пенсионной реформы в Париже ожидается до 6 тысяч человек.
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