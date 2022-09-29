https://ria.ru/20220929/delegatsii-1820453178.html

Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву - РИА Новости, 29.09.2022

Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву, где примут участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:48

2022-09-29T20:48

2022-09-29T20:48

в мире

жкх

владимир рогов

россия

херсонская область

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819733426_0:0:3406:1916_1920x0_80_0_0_c8c1b4a010c39f09b1ca576ad99bf8bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву, где примут участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в Москву прибыли руководители народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей."Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей только что приземлились в аэропорту Москвы", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, в состав делегаций вошли представители освобожденных территорий, в числе которых члены правительств, депутаты, военкоры, активисты молодежных, ветеранских и профсоюзных организаций, общественно-политические деятели.Рогов подчеркнул, что 30 сентября представители делегации примут участие в торжественной церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220929/referendumy-1820426075.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, владимир рогов, россия, херсонская область , луганская народная республика