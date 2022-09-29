https://ria.ru/20220929/delegatsii-1820453178.html
Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву - РИА Новости, 29.09.2022
Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву, где примут участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:48
2022-09-29T20:48
2022-09-29T20:48
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву, где примут участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в Москву прибыли руководители народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей."Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей только что приземлились в аэропорту Москвы", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, в состав делегаций вошли представители освобожденных территорий, в числе которых члены правительств, депутаты, военкоры, активисты молодежных, ветеранских и профсоюзных организаций, общественно-политические деятели.Рогов подчеркнул, что 30 сентября представители делегации примут участие в торжественной церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220929/referendumy-1820426075.html
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
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в мире, жкх, владимир рогов, россия, херсонская область , луганская народная республика
В мире, ЖКХ, Владимир Рогов, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика
Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
Рогов: делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву