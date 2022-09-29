Рейтинг@Mail.ru
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/daniya-1820332242.html
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс - РИА Новости, 29.09.2022
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс
Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков, детей принца Иоахима, титулов принца и принцессы. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:03
2022-09-29T15:03
в мире
маргрете ii
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820330930_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7d5dddf8c5ea70d89879c64ad8db69d4.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков, детей принца Иоахима, титулов принца и принцессы.Согласно заявлению, королева хочет, чтобы четверо внуков могли самостоятельно строить свою жизнь, "не будучи ограниченными особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к Королевскому дому Дании как институту".Как отмечается, все четыре внука сохранят свои места в очереди на трон в порядке преемственности.Королеве Дании Маргрете II 82 года, она вступила на престол 14 января 1972 года после смерти своего отца Фредерика IX.
https://ria.ru/20220912/uilyam-1816122140.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820330930_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_f842dd280b9a495a8160bdb9bc59399f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маргрете ii, дания
В мире, Маргрете II, Дания
15:03 29.09.2022
 
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс

Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков титулов принца и принцессы

© Фото : Det danske kongehusКоролева Дании Маргрете II с представителями королевской семьи
Королева Дании Маргрете II с представителями королевской семьи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Det danske kongehus
Королева Дании Маргрете II с представителями королевской семьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков, детей принца Иоахима, титулов принца и принцессы.
"Ее Величество постановила, что с 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать свои титулы только как графы и графини Монпеза", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте королевской семьи Дании.
Согласно заявлению, королева хочет, чтобы четверо внуков могли самостоятельно строить свою жизнь, "не будучи ограниченными особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к Королевскому дому Дании как институту".
Как отмечается, все четыре внука сохранят свои места в очереди на трон в порядке преемственности.
Королеве Дании Маргрете II 82 года, она вступила на престол 14 января 1972 года после смерти своего отца Фредерика IX.
Кейт Миддлтон и принц Уильям - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 11:28
Принц Уильям с супругой стали миллиардерами после смерти Елизаветы II
 
В миреМаргрете IIДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала