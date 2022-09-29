https://ria.ru/20220929/daniya-1820332242.html
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс - РИА Новости, 29.09.2022
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс
Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков, детей принца Иоахима, титулов принца и принцессы. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:03
2022-09-29T15:03
2022-09-29T15:03
в мире
маргрете ii
дания
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков, детей принца Иоахима, титулов принца и принцессы.Согласно заявлению, королева хочет, чтобы четверо внуков могли самостоятельно строить свою жизнь, "не будучи ограниченными особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к Королевскому дому Дании как институту".Как отмечается, все четыре внука сохранят свои места в очереди на трон в порядке преемственности.Королеве Дании Маргрете II 82 года, она вступила на престол 14 января 1972 года после смерти своего отца Фредерика IX.
https://ria.ru/20220912/uilyam-1816122140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, маргрете ii, дания
В мире, Маргрете II, Дания
Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс
Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков титулов принца и принцессы
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Королева Дании Маргрете II лишила
четырех внуков, детей принца Иоахима, титулов принца и принцессы.
"Ее Величество постановила, что с 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать свои титулы только как графы и графини Монпеза", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте королевской семьи Дании.
Согласно заявлению, королева хочет, чтобы четверо внуков могли самостоятельно строить свою жизнь, "не будучи ограниченными особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к Королевскому дому Дании как институту".
Как отмечается, все четыре внука сохранят свои места в очереди на трон в порядке преемственности.
Королеве Дании Маргрете II 82 года, она вступила на престол 14 января 1972 года после смерти своего отца Фредерика IX.