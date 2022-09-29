https://ria.ru/20220929/daniya-1820332242.html

Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс

Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс - РИА Новости, 29.09.2022

Королева Дании лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс

Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков, детей принца Иоахима, титулов принца и принцессы. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:03

2022-09-29T15:03

2022-09-29T15:03

в мире

маргрете ii

дания

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков, детей принца Иоахима, титулов принца и принцессы.Согласно заявлению, королева хочет, чтобы четверо внуков могли самостоятельно строить свою жизнь, "не будучи ограниченными особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к Королевскому дому Дании как институту".Как отмечается, все четыре внука сохранят свои места в очереди на трон в порядке преемственности.Королеве Дании Маргрете II 82 года, она вступила на престол 14 января 1972 года после смерти своего отца Фредерика IX.

https://ria.ru/20220912/uilyam-1816122140.html

дания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, маргрете ii, дания