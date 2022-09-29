https://ria.ru/20220929/britantsy-1820466877.html

"Провоцируем революции и войны". Британцы поддержали слова Путина о Западе

"Провоцируем революции и войны". Британцы поддержали слова Путина о Западе - РИА Новости, 29.09.2022

"Провоцируем революции и войны". Британцы поддержали слова Путина о Западе

Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о стремлении Запада спровоцировать конфликты на территории стран... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T22:31

2022-09-29T22:31

2022-09-29T22:37

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о стремлении Запада спровоцировать конфликты на территории стран Содружества Независимых Государств."США, Великобритания и Евросоюз извлекают большую выгоду от смены режимов и революций в других странах. Почему бы американцам и британцам самим не восстать и не сразиться в первую очередь за свою свободу?" — задался вопросом EEUK."Нынешний конфликт — это пятая по счету спровоцированная НАТО война за последние 30 лет", — напомнил AlfredHorn."Путин вообще-то прав. Британия поддерживает национализм и революции везде, а в Шотландии эти процессы подавляет, чтобы она не откололась от королевства", — заметил CLAN 501.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ заявил, что Запад пытается развязать кровавую бойню на территории содружества. По его словам, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства. Он отметил, что Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы.

https://ria.ru/20220929/sikorskiy-1820447315.html

https://ria.ru/20220928/ssha-1820159983.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, владимир путин, великобритания, нато, сша, снг