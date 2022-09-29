22:31 29.09.2022 (обновлено: 22:37 29.09.2022)
"Провоцируем революции и войны". Британцы поддержали слова Путина о Западе
Читатели Daily Mail поддержали слова Путина о стремлении Запада разжечь войну в СНГ
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о стремлении Запада спровоцировать конфликты на территории стран Содружества Независимых Государств.
"США, Великобритания и Евросоюз извлекают большую выгоду от смены режимов и революций в других странах. Почему бы американцам и британцам самим не восстать и не сразиться в первую очередь за свою свободу?" — задался вопросом EEUK.
"Нынешний конфликт — это пятая по счету спровоцированная НАТО война за последние 30 лет", — напомнил AlfredHorn.
"Да, мы разжигаем революции. Это то, что у нас получается лучше всего", — считает еще один участник дискуссии.
"Путин вообще-то прав. Британия поддерживает национализм и революции везде, а в Шотландии эти процессы подавляет, чтобы она не откололась от королевства", — заметил CLAN 501.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ заявил, что Запад пытается развязать кровавую бойню на территории содружества. По его словам, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства. Он отметил, что Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы.