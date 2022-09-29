https://ria.ru/20220929/britaniya-1820219364.html
СМИ: Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами
СМИ: Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами - РИА Новости, 29.09.2022
СМИ: Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами
Власти Великобритании полагают, что инциденты на "Северных потоках" могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, которые были... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T02:07
2022-09-29T02:07
2022-09-29T02:56
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великобритания
балтийское море
северный поток
северный поток — 2
siemens
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Великобритании полагают, что инциденты на "Северных потоках" могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.Согласно источнику, мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи, сброшены с лодки за борт или размещены рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника. Источник заявил, что это могло произойти несколько месяцев или несколько лет назад.Источник также отмел предположения, что "российская подводная лодка" могла заложить взрывные устройства, поскольку Балтийское море является не очень глубоким, что затрудняет возможность проведения "такой подводной миссии" без обнаружения.В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
https://ria.ru/20220929/pentagon-1820215343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, великобритания, балтийское море, северный поток, северный поток — 2, siemens
В мире, Дания, Великобритания, Балтийское море, Северный поток, Северный поток — 2, Siemens
02:07 29.09.2022 (обновлено: 02:56 29.09.2022)
СМИ: Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами
Sky News: в Британии считают, что инциденты на "Северных потоках" произошли из-за подрывов