https://ria.ru/20220929/britaniya-1820219364.html

СМИ: Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами

СМИ: Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами - РИА Новости, 29.09.2022

СМИ: Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами

Власти Великобритании полагают, что инциденты на "Северных потоках" могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, которые были... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:07

2022-09-29T02:07

2022-09-29T02:56

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Великобритании полагают, что инциденты на "Северных потоках" могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.Согласно источнику, мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи, сброшены с лодки за борт или размещены рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника. Источник заявил, что это могло произойти несколько месяцев или несколько лет назад.Источник также отмел предположения, что "российская подводная лодка" могла заложить взрывные устройства, поскольку Балтийское море является не очень глубоким, что затрудняет возможность проведения "такой подводной миссии" без обнаружения.В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

https://ria.ru/20220929/pentagon-1820215343.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, дания, великобритания, балтийское море, северный поток, северный поток — 2, siemens