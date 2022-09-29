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Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол - РИА Новости, 29.09.2022
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Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол
Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол - РИА Новости, 29.09.2022
Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол
Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. РИА Новости, 29.09.2022
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев."Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчётной валюты на основе стран БРИКС", — сказал Князев, выступая в рамках круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС, организованного дискуссионным клубом "Валдай".По словам Князева, около 15 стран проявили заинтересованность во вступление в БРИКС."Интерес к БРИКС ярко проявился в том, что сегодня полтора десятка государств проявили заинтересованность во вступление в БРИКС", — отметил он.
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россия, брикс, в мире, шос
Россия, БРИКС, В мире, ШОС
12:45 29.09.2022 (обновлено: 13:01 29.09.2022)
 
Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол

Су-шерпа России в БРИКС Князев заявил, что страны организации могут создать свою валюту

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.
"Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчётной валюты на основе стран БРИКС", — сказал Князев, выступая в рамках круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС, организованного дискуссионным клубом "Валдай".
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