https://ria.ru/20220929/briks-1820287183.html

Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол

Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол - РИА Новости, 29.09.2022

Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол

Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:45

2022-09-29T12:45

2022-09-29T13:01

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев."Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчётной валюты на основе стран БРИКС", — сказал Князев, выступая в рамках круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС, организованного дискуссионным клубом "Валдай".По словам Князева, около 15 стран проявили заинтересованность во вступление в БРИКС."Интерес к БРИКС ярко проявился в том, что сегодня полтора десятка государств проявили заинтересованность во вступление в БРИКС", — отметил он.

https://ria.ru/20220926/briks-1819547900.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брикс, в мире, шос