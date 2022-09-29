https://ria.ru/20220929/braziliya-1820224233.html

В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку

В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку - РИА Новости, 29.09.2022

В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку

Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть, сообщает портал G1. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T05:20

2022-09-29T05:20

2022-09-29T05:24

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бразилия

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МЕХИКО, 29 сен - РИА Новости. Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть, сообщает портал G1."От 8 до 15 человек в эту среду пропали без вести после обрушения моста на 25-м километре автомагистрали BR-319 в Карейро, в 102 км от Манауса. Погибли три человека, двое мужчин и женщина, 14 получили ранения", - сообщило СМИ со ссылкой на пожарную службу, которая ведет поиски.Конструкция моста Куруса над рекой обрушилась утром в среду, в воду упали по меньшей мере 12 машин. Водолазы на месте крушения заняты поисками утонувших, глубина там составляет до 20 метров.

https://ria.ru/20220516/peru-1788722409.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бразилия