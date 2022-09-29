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В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку
В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку - РИА Новости, 29.09.2022
В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку
Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть, сообщает портал G1. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T05:20
2022-09-29T05:20
2022-09-29T05:24
в мире
бразилия
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МЕХИКО, 29 сен - РИА Новости. Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть, сообщает портал G1."От 8 до 15 человек в эту среду пропали без вести после обрушения моста на 25-м километре автомагистрали BR-319 в Карейро, в 102 км от Манауса. Погибли три человека, двое мужчин и женщина, 14 получили ранения", - сообщило СМИ со ссылкой на пожарную службу, которая ведет поиски.Конструкция моста Куруса над рекой обрушилась утром в среду, в воду упали по меньшей мере 12 машин. Водолазы на месте крушения заняты поисками утонувших, глубина там составляет до 20 метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, бразилия
05:20 29.09.2022 (обновлено: 05:24 29.09.2022)
В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку
G1: в бразильском штате Амазонас мост с автомобилями рухнул в реку, пропали до 15 человек
МЕХИКО, 29 сен - РИА Новости.
Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть, сообщает
портал G1.
"От 8 до 15 человек в эту среду пропали без вести после обрушения моста на 25-м километре автомагистрали BR-319 в Карейро, в 102 км от Манауса. Погибли три человека, двое мужчин и женщина, 14 получили ранения", - сообщило СМИ со ссылкой на пожарную службу, которая ведет поиски.
Конструкция моста Куруса над рекой обрушилась утром в среду, в воду упали по меньшей мере 12 машин. Водолазы на месте крушения заняты поисками утонувших, глубина там составляет до 20 метров.