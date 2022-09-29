https://ria.ru/20220929/brakosochetanie-1820338635.html
Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак
Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак - РИА Новости, 29.09.2022
Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак
Губернатор Сахалинской области попросил приморского коллегу помочь в оформлении брака призванному в рамках частичной мобилизации Андрею Савченко, проходящему... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:21
2022-09-29T15:21
2022-09-29T15:21
общество
валерий лимаренко
олег кожемяко
частичная мобилизация в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области попросил приморского коллегу помочь в оформлении брака призванному в рамках частичной мобилизации Андрею Савченко, проходящему подготовку в Приморье.Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко рассказал в своем Telegram-канале, что через Центр управления регионом он узнал, что на днях в Приморский край в рамках частичной мобилизации отправили жителя Сахалина Андрея Савченко. Его невеста Ольга Склярова рассказала, что они планировали свадьбу, копили деньги, но не успели расписаться."Я обратился к губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко как к моему коллеге с просьбой помочь молодым людям организовать бракосочетание на территории воинской части. Знаю, что для них это очень важно", – сообщил Лимаренко. Он добавил, что все необходимые документы передали в приемную губернатора Приморского края, и Олег Кожемяко обещал помочь.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820018608.html
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общество, валерий лимаренко, олег кожемяко, частичная мобилизация в россии, россия, сахалинская область, приморский край
Общество, Валерий Лимаренко, Олег Кожемяко, Частичная мобилизация в России, Россия, Сахалинская область, Приморский край
Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак
Лимаренко попросил Кожемяко помочь устроить бракосочетание мобилизованному сахалинцу