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Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак - РИА Новости, 29.09.2022
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Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак
Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак - РИА Новости, 29.09.2022
Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак
Губернатор Сахалинской области попросил приморского коллегу помочь в оформлении брака призванному в рамках частичной мобилизации Андрею Савченко, проходящему... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:21
2022-09-29T15:21
общество
валерий лимаренко
олег кожемяко
частичная мобилизация в россии
россия
сахалинская область
приморский край
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области попросил приморского коллегу помочь в оформлении брака призванному в рамках частичной мобилизации Андрею Савченко, проходящему подготовку в Приморье.Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко рассказал в своем Telegram-канале, что через Центр управления регионом он узнал, что на днях в Приморский край в рамках частичной мобилизации отправили жителя Сахалина Андрея Савченко. Его невеста Ольга Склярова рассказала, что они планировали свадьбу, копили деньги, но не успели расписаться."Я обратился к губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко как к моему коллеге с просьбой помочь молодым людям организовать бракосочетание на территории воинской части. Знаю, что для них это очень важно", – сообщил Лимаренко. Он добавил, что все необходимые документы передали в приемную губернатора Приморского края, и Олег Кожемяко обещал помочь.
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россия
сахалинская область
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общество, валерий лимаренко, олег кожемяко, частичная мобилизация в россии, россия, сахалинская область, приморский край
Общество, Валерий Лимаренко, Олег Кожемяко, Частичная мобилизация в России, Россия, Сахалинская область, Приморский край
15:21 29.09.2022
 
Лимаренко попросил главу Приморья помочь мобилизованному заключить брак

Лимаренко попросил Кожемяко помочь устроить бракосочетание мобилизованному сахалинцу

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области попросил приморского коллегу помочь в оформлении брака призванному в рамках частичной мобилизации Андрею Савченко, проходящему подготовку в Приморье.
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко рассказал в своем Telegram-канале, что через Центр управления регионом он узнал, что на днях в Приморский край в рамках частичной мобилизации отправили жителя Сахалина Андрея Савченко. Его невеста Ольга Склярова рассказала, что они планировали свадьбу, копили деньги, но не успели расписаться.
"Я обратился к губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко как к моему коллеге с просьбой помочь молодым людям организовать бракосочетание на территории воинской части. Знаю, что для них это очень важно", – сообщил Лимаренко. Он добавил, что все необходимые документы передали в приемную губернатора Приморского края, и Олег Кожемяко обещал помочь.
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ОбществоВалерий ЛимаренкоОлег КожемякоЧастичная мобилизация в РоссииРоссияСахалинская областьПриморский край
 
 
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