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ВС России уничтожили 2107 украинских БПЛА с начала спецоперации
ВС России уничтожили 2107 украинских БПЛА с начала спецоперации - РИА Новости, 29.09.2022
ВС России уничтожили 2107 украинских БПЛА с начала спецоперации
Уже более 2,1 тысячи украинских военных беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:17
2022-09-29T14:17
2022-09-29T14:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уже более 2,1 тысячи украинских военных беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России уничтожили 2107 украинских БПЛА с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 2107 украинских беспилотников с начала спецоперации