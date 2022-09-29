https://ria.ru/20220929/bpla-1820319739.html

ВС России уничтожили 2107 украинских БПЛА с начала спецоперации

ВС России уничтожили 2107 украинских БПЛА с начала спецоперации - РИА Новости, 29.09.2022

ВС России уничтожили 2107 украинских БПЛА с начала спецоперации

Уже более 2,1 тысячи украинских военных беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:17

2022-09-29T14:17

2022-09-29T14:17

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уже более 2,1 тысячи украинских военных беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия