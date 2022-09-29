Рейтинг@Mail.ru
Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/bezhentsy-1820335129.html
Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей
Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей - РИА Новости, 29.09.2022
Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей
Украинские войска не могли не знать, что обстреливают колонну с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться из Купянского района Харьковской области в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:11
2022-09-29T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
харьковская область
россия
минздрав лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815749407_0:226:3077:1956_1920x0_80_0_0_871eb6f93ebdcfc7a5d6026c41c7926c.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска не могли не знать, что обстреливают колонну с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться из Купянского района Харьковской области в Луганскую Народную Республику, на машинах с беженцами были надписи "Дети", сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "России 24"Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети."Работали прямой наводкой... Я могу на 100% сказать, что они знали, по кому стреляли. Это была гражданская техника - четыре автомобиля и микроавтобус. На них были опознавательные знаки, все эвакуировавшиеся нанесли большими буквами "Дети" красками. Это было издалека видно. Это не дальняя артиллерия работала... А работали стрелковым вооружением, а значит, они видели, куда стреляют", - сказал Ганчев.Он отметил, что тем, кому удалось добраться до ЛНР, оказывают медпомощь, власти пытаются установить личности погибших.Всего, по данным Ганчева, из Харьковской области в Россию и ЛНР удалось эвакуироваться около 30 тысячам человек, но в последнее время выехать все сложнее, так как дороги находятся под постоянными обстрелами.
https://ria.ru/20220929/tela-1820260801.html
луганская народная республика
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815749407_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_8e3c8e6bf7248320e95d3d1e09ea43e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, харьковская область, россия, минздрав лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Россия, Минздрав ЛНР
15:11 29.09.2022 (обновлено: 15:12 29.09.2022)
 
Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей

Глава Харьковской ВГА Ганчев: стрелявшие по беженцам знали, что атакуют мирных жителей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей беженцев из Харьковской области перед российской границей
Очередь автомобилей беженцев из Харьковской области перед российской границей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Очередь автомобилей беженцев из Харьковской области перед российской границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска не могли не знать, что обстреливают колонну с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться из Купянского района Харьковской области в Луганскую Народную Республику, на машинах с беженцами были надписи "Дети", сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "России 24"
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 11:18
Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов
"Работали прямой наводкой... Я могу на 100% сказать, что они знали, по кому стреляли. Это была гражданская техника - четыре автомобиля и микроавтобус. На них были опознавательные знаки, все эвакуировавшиеся нанесли большими буквами "Дети" красками. Это было издалека видно. Это не дальняя артиллерия работала... А работали стрелковым вооружением, а значит, они видели, куда стреляют", - сказал Ганчев.
Он отметил, что тем, кому удалось добраться до ЛНР, оказывают медпомощь, власти пытаются установить личности погибших.
Всего, по данным Ганчева, из Харьковской области в Россию и ЛНР удалось эвакуироваться около 30 тысячам человек, но в последнее время выехать все сложнее, так как дороги находятся под постоянными обстрелами.
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова
© РИА Новости / Максим Блинов

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

Отправка к местам захоронения тел ополченцев ДНР и местных жителей, погибших в ходе штурма аэропорта Донецка войсками национальной гвардии 26 мая.
1 из 7

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

Ребенок в профилактории от шахты Заря в городе Снежное Донецкой области, где разместились беженцы из Славянска в 2014 году.
2 из 7

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

 Беженцы с детьми из города Славянск перед отправкой на автобусах из пригорода Донецка на территорию России
3 из 7

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

Лагерь украинских беженцев в Ростовской области, 2014 год.
4 из 7

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

Местные жители у воронки от снаряда, разорвавшегося рядом с одной из школ в Краматорске, 2014 год.
5 из 7

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

Местные жители прячутся в бомбоубежище на одном из заводов в Краматорске, 2014 год.
6 из 7

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

Одна из квартир в доме, пострадавшем во время артиллерийского обстрела Краматорска, 2014 год.
7 из 7

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 7

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 7

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
3 из 7

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 7

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
5 из 7

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 7

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 7

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьРоссияМинздрав ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала