Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей

Глава Харьковской ВГА Ганчев: стрелявшие по беженцам знали, что атакуют мирных жителей
Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.
На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.
Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.
На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.
Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.
Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.
Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.
Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.
Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.
Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.
Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.
На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.
Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.
На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.
Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.
Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.
Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.
Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.
Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.
На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.
Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.
Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.
Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.
Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.
На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.
Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.
Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.