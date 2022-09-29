https://ria.ru/20220929/bezhentsy-1820335129.html

Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей

Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей - РИА Новости, 29.09.2022

Харьковские власти: обстрелявшие беженцев знали, что атакуют мирных жителей

Украинские войска не могли не знать, что обстреливают колонну с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться из Купянского района Харьковской области в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:11

2022-09-29T15:11

2022-09-29T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

харьковская область

россия

минздрав лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815749407_0:226:3077:1956_1920x0_80_0_0_871eb6f93ebdcfc7a5d6026c41c7926c.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска не могли не знать, что обстреливают колонну с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться из Купянского района Харьковской области в Луганскую Народную Республику, на машинах с беженцами были надписи "Дети", сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "России 24"Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети."Работали прямой наводкой... Я могу на 100% сказать, что они знали, по кому стреляли. Это была гражданская техника - четыре автомобиля и микроавтобус. На них были опознавательные знаки, все эвакуировавшиеся нанесли большими буквами "Дети" красками. Это было издалека видно. Это не дальняя артиллерия работала... А работали стрелковым вооружением, а значит, они видели, куда стреляют", - сказал Ганчев.Он отметил, что тем, кому удалось добраться до ЛНР, оказывают медпомощь, власти пытаются установить личности погибших.Всего, по данным Ганчева, из Харьковской области в Россию и ЛНР удалось эвакуироваться около 30 тысячам человек, но в последнее время выехать все сложнее, так как дороги находятся под постоянными обстрелами.

https://ria.ru/20220929/tela-1820260801.html

луганская народная республика

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, харьковская область, россия, минздрав лнр