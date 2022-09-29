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На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий
Украинские войска сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:32
2022-09-29T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.Как, в свою очередь, уточнил глава администрации Энергодара Александр Волга, на станции произошло только короткое замыкание и небольшое задымление. Последствия устранили, все работает в штатном режиме.ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару и расположенной рядом с городом Запорожской АЭС. На минувшей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с представителями России и Украины о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.В начале сентября Гросси во главе делегации экспертов агентства посетил ЗАЭС. По итогам визита специалисты подготовили доклад, в котором подтвердили факт обстрелов. Два сотрудника МАГАТЭ остались на станции на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
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в мире, запорожская аэс, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины
15:32 29.09.2022 (обновлено: 17:29 29.09.2022)
 
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий

Балицкий: на территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, ядерной угрозы нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

"Попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", — сказал Балицкий.

Как, в свою очередь, уточнил глава администрации Энергодара Александр Волга, на станции произошло только короткое замыкание и небольшое задымление. Последствия устранили, все работает в штатном режиме.
ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару и расположенной рядом с городом Запорожской АЭС. На минувшей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с представителями России и Украины о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.
В начале сентября Гросси во главе делегации экспертов агентства посетил ЗАЭС. По итогам визита специалисты подготовили доклад, в котором подтвердили факт обстрелов. Два сотрудника МАГАТЭ остались на станции на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 15:27
Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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