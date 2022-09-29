https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html

На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий

На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022

На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий

Украинские войска сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:32

2022-09-29T15:32

2022-09-29T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.Как, в свою очередь, уточнил глава администрации Энергодара Александр Волга, на станции произошло только короткое замыкание и небольшое задымление. Последствия устранили, все работает в штатном режиме.ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару и расположенной рядом с городом Запорожской АЭС. На минувшей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с представителями России и Украины о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.В начале сентября Гросси во главе делегации экспертов агентства посетил ЗАЭС. По итогам визита специалисты подготовили доклад, в котором подтвердили факт обстрелов. Два сотрудника МАГАТЭ остались на станции на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.

https://ria.ru/20220929/pozhar-1820341117.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская аэс, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины