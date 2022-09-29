https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий
Украинские войска сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:32
2022-09-29T15:32
2022-09-29T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.Как, в свою очередь, уточнил глава администрации Энергодара Александр Волга, на станции произошло только короткое замыкание и небольшое задымление. Последствия устранили, все работает в штатном режиме.ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару и расположенной рядом с городом Запорожской АЭС. На минувшей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с представителями России и Украины о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.В начале сентября Гросси во главе делегации экспертов агентства посетил ЗАЭС. По итогам визита специалисты подготовили доклад, в котором подтвердили факт обстрелов. Два сотрудника МАГАТЭ остались на станции на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
https://ria.ru/20220929/pozhar-1820341117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины
15:32 29.09.2022 (обновлено: 17:29 29.09.2022)
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий
Балицкий: на территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, ядерной угрозы нет