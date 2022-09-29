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Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 29.09.2022
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Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками"
Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 29.09.2022
Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками"
Бенефициаром ситуации с "Северными потоками" являются США, вывод из строя газопроводов позволит США нарастить поставки СПГ в ЕС, заявила официальный... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:57
2022-09-29T15:57
россия
мария захарова
сша
дания
евросоюз
оон
совет безопасности оон
северный поток
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бенефициаром ситуации с "Северными потоками" являются США, вывод из строя газопроводов позволит США нарастить поставки СПГ в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вывод из строя газопроводов, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет, позволит США нарастить поставки своего СПГ в ЕС ", - отметила Захарова.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
https://ria.ru/20220929/potok-1820304271.html
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россия, мария захарова, сша, дания, евросоюз, оон, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире
Россия, Мария Захарова, США, Дания, Евросоюз, ООН, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", В мире
15:57 29.09.2022
 
Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками"

Захарова назвала Вашингтон абсолютным бенефициаром ситуации с "Северными потоками"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бенефициаром ситуации с "Северными потоками" являются США, вывод из строя газопроводов позволит США нарастить поставки СПГ в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Но был абсолютный бенефициар этой ситуации. Конечно, это Вашингтон", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Вывод из строя газопроводов, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет, позволит США нарастить поставки своего СПГ в ЕС ", - отметила Захарова.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
13:26
В Кремле прокомментировали масштаб разрушений на "Северных потоках"
 
РоссияМария ЗахароваСШАДанияЕвросоюзООНСовет Безопасности ООНСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"В мире
 
 
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