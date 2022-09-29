https://ria.ru/20220929/benefitsiar-1820353263.html

Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками"

Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 29.09.2022

Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками"

Бенефициаром ситуации с "Северными потоками" являются США, вывод из строя газопроводов позволит США нарастить поставки СПГ в ЕС, заявила официальный... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:57

2022-09-29T15:57

2022-09-29T15:57

россия

мария захарова

сша

дания

евросоюз

оон

совет безопасности оон

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735515825_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_bf668991df805a2a6162572f19d2c206.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бенефициаром ситуации с "Северными потоками" являются США, вывод из строя газопроводов позволит США нарастить поставки СПГ в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вывод из строя газопроводов, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет, позволит США нарастить поставки своего СПГ в ЕС ", - отметила Захарова.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

https://ria.ru/20220929/potok-1820304271.html

россия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мария захарова, сша, дания, евросоюз, оон, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире