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"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими - РИА Новости, 29.09.2022
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"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими
"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими - РИА Новости, 29.09.2022
"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена после того, как он во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:09
2022-09-29T15:17
в мире
джо байден
сша
камала харрис
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена после того, как он во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв, что та погибла в автокатастрофе в августе."Это как в фильме "Шестое чувство". Байден разговаривает с мертвецами", — пошутил joninaus."Ему становится хуже. Наверное, пора сдаться и отправиться в дом престарелых", — отметил secreto."Посмешище на мировой арене", — пожаловался Treboy2000. "Легенда гласит, что после этой конференции он пожал ей руку", — сыронизировал Liberals need a cure."Больше беспокоит то, что он сказал вдали от микрофона. &lt;…&gt; "А где Джон Кеннеди и Авраам Линкольн? Я думал, что они будут здесь", — сыронизировал nomorebiden."Байден позорит себя, партию и страну", — подытожил Truth not treason.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20220928/bayden-1820191117.html
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в мире, джо байден, сша, камала харрис
В мире, Джо Байден, США, Камала Харрис
11:09 29.09.2022 (обновлено: 15:17 29.09.2022)
 
"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими

Читатели Daily Mail высмеяли Байдена после его обращения к умершей конгрессвумен

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья
Президент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена после того, как он во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв, что та погибла в автокатастрофе в августе.
"Это как в фильме "Шестое чувство". Байден разговаривает с мертвецами", — пошутил joninaus.

"Ему становится хуже. Наверное, пора сдаться и отправиться в дом престарелых", — отметил secreto.
Президент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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"Посмешище на мировой арене", — пожаловался Treboy2000.

"Легенда гласит, что после этой конференции он пожал ей руку", — сыронизировал Liberals need a cure.
"Больше беспокоит то, что он сказал вдали от микрофона. <…> "А где Джон Кеннеди и Авраам Линкольн? Я думал, что они будут здесь", — сыронизировал nomorebiden.
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"Байден позорит себя, партию и страну", — подытожил Truth not treason.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.

Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
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