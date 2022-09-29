11:09 29.09.2022 (обновлено: 15:17 29.09.2022)
"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими
Читатели Daily Mail высмеяли Байдена после его обращения к умершей конгрессвумен
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена после того, как он во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв, что та погибла в автокатастрофе в августе.
"Это как в фильме "Шестое чувство". Байден разговаривает с мертвецами", — пошутил joninaus.
"Ему становится хуже. Наверное, пора сдаться и отправиться в дом престарелых", — отметил secreto.
"Ему становится хуже. Наверное, пора сдаться и отправиться в дом престарелых", — отметил secreto.
"Посмешище на мировой арене", — пожаловался Treboy2000.
"Легенда гласит, что после этой конференции он пожал ей руку", — сыронизировал Liberals need a cure.
"Легенда гласит, что после этой конференции он пожал ей руку", — сыронизировал Liberals need a cure.
"Больше беспокоит то, что он сказал вдали от микрофона. <…> "А где Джон Кеннеди и Авраам Линкольн? Я думал, что они будут здесь", — сыронизировал nomorebiden.
"Байден позорит себя, партию и страну", — подытожил Truth not treason.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
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