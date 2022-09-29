https://ria.ru/20220929/bayden-1820258930.html

"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими

"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими - РИА Новости, 29.09.2022

"Позорит страну". Британцы высмеяли Байдена за его разговор с умершими

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена после того, как он во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:09

2022-09-29T11:09

2022-09-29T15:17

в мире

джо байден

сша

камала харрис

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена после того, как он во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв, что та погибла в автокатастрофе в августе."Это как в фильме "Шестое чувство". Байден разговаривает с мертвецами", — пошутил joninaus."Ему становится хуже. Наверное, пора сдаться и отправиться в дом престарелых", — отметил secreto."Посмешище на мировой арене", — пожаловался Treboy2000. "Легенда гласит, что после этой конференции он пожал ей руку", — сыронизировал Liberals need a cure."Больше беспокоит то, что он сказал вдали от микрофона. <…> "А где Джон Кеннеди и Авраам Линкольн? Я думал, что они будут здесь", — сыронизировал nomorebiden."Байден позорит себя, партию и страну", — подытожил Truth not treason.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20220928/bayden-1820191117.html

https://ria.ru/20220928/bayden-1820206385.html

https://ria.ru/20220923/bayden-1818906530.html

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в мире, джо байден, сша, камала харрис