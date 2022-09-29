https://ria.ru/20220929/bayden-1820228070.html

Американцы поиздевались над вызвавшим покойницу Байденом

Американцы поиздевались над вызвавшим покойницу Байденом - РИА Новости, 29.09.2022

Американцы поиздевались над вызвавшим покойницу Байденом

Читатели газеты USA Today отреагировали на оговорку президента США Джо Байдена, обратившегося к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:07

2022-09-29T07:07

2022-09-29T07:07

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Читатели газеты USA Today отреагировали на оговорку президента США Джо Байдена, обратившегося к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.Накануне во время конференции в Вашингтоне американский лидер попросил представиться Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. "Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь", — сказал глава Белого дома. Впоследствии пресс-секретарь Байдена заявила, что президент попытался позвать покойную, поскольку "постоянно думает" о ней.Видео с Байденом, опубликованное USA Today в YouTube, вызвало активный отклик пользователей в комментариях."Джо просто взывает к тем же людям, которые избрали его", - написал пользователь protochris."Еще одна замечательная реплика от Байдена", - отметил Magnus Eid."Дамы и господа, это президент США", - сыронизировал donna con."Он пожимает руки людям, которых там нет", - напомнил av8rr."Буквально месяц назад его сотрудники опубликовали заявление, в котором якобы он был очень опечален ее гибелью и поблагодарил за совместную работу", - указал Johnny Torres."Он видит мертвых", - пошутил Malcolm at Oz."Все в этом человеке ошибочно", - заявил J Corn718."Пресс-секретарь Белого дома делает еще хуже, пытаясь исправить ситуацию", - добавил davskol.Конгрессвумен-республиканка Джеки Валорски была членом палаты представителей США из второго избирательного округа штата Индиана и занимала этот пост с 2013 года до своей смерти в 2022-м.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818716170.html

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в мире, джо байден, сша