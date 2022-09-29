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Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике - РИА Новости, 29.09.2022
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Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике
Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике - РИА Новости, 29.09.2022
Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике
Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:44
2022-09-29T13:44
в мире
дания
балтийское море
россия
нато
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолеты НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Этот район - это Балтийское море, гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО, поэтому это такие совершенно глупые новости, которые, скажем так, ангажированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" российских кораблях и подводных лодках.Инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html
https://ria.ru/20220929/nato-1820274876.html
дания
балтийское море
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в мире, дания, балтийское море, россия, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Дания, Балтийское море, Россия, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
13:44 29.09.2022
 
Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике

Песков назвал заявления CNN о российских кораблях на Балтике у "Северного потока" глупыми

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолеты НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Этот район - это Балтийское море, гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО, поэтому это такие совершенно глупые новости, которые, скажем так, ангажированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" российских кораблях и подводных лодках.
Место утечки на газопроводе Северный поток
12:23
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
Инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:02
Роботы НАТО могут взрывать объекты типа "Северных потоков", заявил Фалеев
 
В миреДанияБалтийское мореРоссияНАТОСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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