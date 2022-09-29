https://ria.ru/20220929/baltika-1820310431.html
Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике
Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике - РИА Новости, 29.09.2022
Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике
Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:44
2022-09-29T13:44
2022-09-29T13:44
в мире
дания
балтийское море
россия
нато
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолеты НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Этот район - это Балтийское море, гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО, поэтому это такие совершенно глупые новости, которые, скажем так, ангажированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" российских кораблях и подводных лодках.Инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html
https://ria.ru/20220929/nato-1820274876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, балтийское море, россия, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Дания, Балтийское море, Россия, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике
Песков назвал заявления CNN о российских кораблях на Балтике у "Северного потока" глупыми
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолеты НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Этот район - это Балтийское море, гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО, поэтому это такие совершенно глупые новости, которые, скажем так, ангажированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" российских кораблях и подводных лодках.
Инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
. Согласно информации от властей Дании
и Швеции
, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2
" в районе острова Борнхольм. Германия
, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.