https://ria.ru/20220929/baltika-1820310431.html

Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике

Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике - РИА Новости, 29.09.2022

Песков прокомментировал заявления CNN о российских кораблях в Балтике

Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:44

2022-09-29T13:44

2022-09-29T13:44

в мире

дания

балтийское море

россия

нато

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолеты НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Этот район - это Балтийское море, гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО, поэтому это такие совершенно глупые новости, которые, скажем так, ангажированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" российских кораблях и подводных лодках.Инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html

https://ria.ru/20220929/nato-1820274876.html

дания

балтийское море

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, балтийское море, россия, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"