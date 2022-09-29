https://ria.ru/20220929/bali-1820274235.html

Из Москвы на Бали планируют запустить прямые чартеры

Из Москвы на Бали планируют запустить прямые чартеры - РИА Новости, 29.09.2022

Из Москвы на Бали планируют запустить прямые чартеры

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно заявил, что подготовка запуска прямых чартерных рейсов между Москвой и Бали находится на финальной РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:36

2022-09-29T12:36

2022-09-29T12:36

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно заявил, что подготовка запуска прямых чартерных рейсов между Москвой и Бали находится на финальной стадии.По словам Уно, на данный момент завершается согласование обслуживания проекта с несколькими авиакомпаниями. "Обсуждение прямых рейсов из Москвы в Денпасар продолжается последние три месяца", — уточнил министр на брифинге для прессы."Российские туристы сегодня в лидерах по въезду в Индонезию. Но мы также ждем индонезийцев в России, для чего хотим скорее запустить электронную визу", – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова на саммите министров туризма G20.Уно добавил, что правительство РФ предложило индонезийским путешественникам безвизовый режим для посещения Москвы и отдыха в столице. "Мы продолжим сотрудничество для увеличения числа иностранных туристов, особенно из России", — заключил Уно.

https://ria.ru/20220923/reysy-1818957207.html

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Ольга Кабанова

москва, бали, индонезия, авиасообщение, новости - туризм, туризм, туристы