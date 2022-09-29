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Из Москвы на Бали планируют запустить прямые чартеры - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
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Из Москвы на Бали планируют запустить прямые чартеры
Из Москвы на Бали планируют запустить прямые чартеры - РИА Новости, 29.09.2022
Из Москвы на Бали планируют запустить прямые чартеры
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно заявил, что подготовка запуска прямых чартерных рейсов между Москвой и Бали находится на финальной РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:36
2022-09-29T12:36
туризм
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бали
индонезия
авиасообщение
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно заявил, что подготовка запуска прямых чартерных рейсов между Москвой и Бали находится на финальной стадии.По словам Уно, на данный момент завершается согласование обслуживания проекта с несколькими авиакомпаниями. "Обсуждение прямых рейсов из Москвы в Денпасар продолжается последние три месяца", — уточнил министр на брифинге для прессы."Российские туристы сегодня в лидерах по въезду в Индонезию. Но мы также ждем индонезийцев в России, для чего хотим скорее запустить электронную визу", – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова на саммите министров туризма G20.Уно добавил, что правительство РФ предложило индонезийским путешественникам безвизовый режим для посещения Москвы и отдыха в столице. "Мы продолжим сотрудничество для увеличения числа иностранных туристов, особенно из России", — заключил Уно.
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москва, бали, индонезия, авиасообщение, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Москва, Бали, Индонезия, Авиасообщение, Новости - Туризм, Туризм, туристы
12:36 29.09.2022
 
Из Москвы на Бали планируют запустить прямые чартеры

СМИ: завершается подготовка к запуску прямых чартерных рейсов Москва - Бали

© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Улун Дану на озере Бератан. Бали
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно заявил, что подготовка запуска прямых чартерных рейсов между Москвой и Бали находится на финальной стадии.
По словам Уно, на данный момент завершается согласование обслуживания проекта с несколькими авиакомпаниями. "Обсуждение прямых рейсов из Москвы в Денпасар продолжается последние три месяца", — уточнил министр на брифинге для прессы.
"Российские туристы сегодня в лидерах по въезду в Индонезию. Но мы также ждем индонезийцев в России, для чего хотим скорее запустить электронную визу", – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова на саммите министров туризма G20.
Уно добавил, что правительство РФ предложило индонезийским путешественникам безвизовый режим для посещения Москвы и отдыха в столице. "Мы продолжим сотрудничество для увеличения числа иностранных туристов, особенно из России", — заключил Уно.
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"Аэрофлот" в октябре возобновляет рейсы в Коломбо и Бангкок, в ноябре в Гоа
 
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