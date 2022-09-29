https://ria.ru/20220929/avtovaz-1820225809.html

Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин

Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин - РИА Новости, 29.09.2022

Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин

Иран хотел бы заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей, заявил РИА Новости председатель совета директоров... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:04

2022-09-29T06:04

2022-09-29T06:04

экономика

иран

россия

автоваз

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Иран хотел бы заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей, заявил РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш."Да, конечно... Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", - ответил Манеш на вопрос, возможно ли заключить соглашение между "АвтоВАЗом" и Ираном для совместного производства автомобилей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220926/avtovaz-1819544734.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, иран, россия, автоваз