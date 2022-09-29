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Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин - РИА Новости, 29.09.2022
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Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин
Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин - РИА Новости, 29.09.2022
Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин
Иран хотел бы заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей, заявил РИА Новости председатель совета директоров... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:04
2022-09-29T06:04
экономика
иран
россия
автоваз
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Иран хотел бы заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей, заявил РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш."Да, конечно... Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", - ответил Манеш на вопрос, возможно ли заключить соглашение между "АвтоВАЗом" и Ираном для совместного производства автомобилей.
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экономика, иран, россия, автоваз
Экономика, Иран, Россия, АвтоВАЗ
06:04 29.09.2022
 
Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин

Иран хотел бы заключить с "АвтоВАЗом" соглашение о совместном производстве машин

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкЦех сборки
Цех сборки - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Иран хотел бы заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей, заявил РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
"Да, конечно... Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", - ответил Манеш на вопрос, возможно ли заключить соглашение между "АвтоВАЗом" и Ираном для совместного производства автомобилей.
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