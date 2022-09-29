https://ria.ru/20220929/aviakompanii-1820428762.html
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки - РИА Новости, 29.09.2022
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки
Европейская авиакомпания Virgin Atlantic объявила об отмене требования к своим сотрудникам носить "гендерную униформу", сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:04
2022-09-29T19:04
2022-09-29T19:12
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейская авиакомпания Virgin Atlantic объявила об отмене требования к своим сотрудникам носить "гендерную униформу", сообщается на сайте перевозчика."Virgin Atlantic запустила обновленную политику в области гендерной идентичности, предоставляя своим экипажам, пилотам и наземной команде возможность выбирать, какая из культовых униформ, разработанных Вивьен Вествуд, лучше всего их отражает – независимо от пола, гендерной идентичности или гендерного выражения", – уточняют представители авиакомпании.Как сообщается в пресс-релизе, исследование показало, что если сотрудники имеют возможность проявить свою индивидуальность, "у них повышается уровень счастья, появляется чувство комфорта, а это улучшает работу с клиентами и способствует укреплению лояльности к компании".Кроме того, Virgin Atlantic ввела нейтральный вариант в системе продажи билетов в дополнение к традиционным при указании пола пассажира. Ранее перевозчик разрешил работникам не скрывать татуировки.
https://ria.ru/20220830/aviakompaniya-1813231764.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, virgin atlantic, туристы, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Virgin Atlantic, туристы, авиакомпании
19:04 29.09.2022 (обновлено: 19:12 29.09.2022)
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила своим сотрудникам-мужчинам носить юбки
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Европейская авиакомпания Virgin Atlantic объявила об отмене требования к своим сотрудникам носить "гендерную униформу", сообщается
на сайте перевозчика.
"Virgin Atlantic запустила обновленную политику в области гендерной идентичности, предоставляя своим экипажам, пилотам и наземной команде возможность выбирать, какая из культовых униформ, разработанных Вивьен Вествуд, лучше всего их отражает – независимо от пола, гендерной идентичности или гендерного выражения", – уточняют представители авиакомпании.
Как сообщается в пресс-релизе, исследование показало, что если сотрудники имеют возможность проявить свою индивидуальность, "у них повышается уровень счастья, появляется чувство комфорта, а это улучшает работу с клиентами и способствует укреплению лояльности к компании".
Кроме того, Virgin Atlantic ввела нейтральный вариант в системе продажи билетов в дополнение к традиционным при указании пола пассажира.
Ранее перевозчик разрешил работникам не скрывать татуировки.