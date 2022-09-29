https://ria.ru/20220929/aviakompanii-1820428762.html

Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки

Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки - РИА Новости, 29.09.2022

Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки

Европейская авиакомпания Virgin Atlantic объявила об отмене требования к своим сотрудникам носить "гендерную униформу", сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:04

2022-09-29T19:04

2022-09-29T19:12

туризм

туризм

новости - туризм

virgin atlantic

туристы

авиакомпании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155116/52/1551165263_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6180b0e22ac5e6aa22593005f211ed9.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейская авиакомпания Virgin Atlantic объявила об отмене требования к своим сотрудникам носить "гендерную униформу", сообщается на сайте перевозчика."Virgin Atlantic запустила обновленную политику в области гендерной идентичности, предоставляя своим экипажам, пилотам и наземной команде возможность выбирать, какая из культовых униформ, разработанных Вивьен Вествуд, лучше всего их отражает – независимо от пола, гендерной идентичности или гендерного выражения", – уточняют представители авиакомпании.Как сообщается в пресс-релизе, исследование показало, что если сотрудники имеют возможность проявить свою индивидуальность, "у них повышается уровень счастья, появляется чувство комфорта, а это улучшает работу с клиентами и способствует укреплению лояльности к компании".Кроме того, Virgin Atlantic ввела нейтральный вариант в системе продажи билетов в дополнение к традиционным при указании пола пассажира. Ранее перевозчик разрешил работникам не скрывать татуировки.

https://ria.ru/20220830/aviakompaniya-1813231764.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, virgin atlantic, туристы, авиакомпании