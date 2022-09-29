Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220929/aviakompanii-1820428762.html
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки - РИА Новости, 29.09.2022
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки
Европейская авиакомпания Virgin Atlantic объявила об отмене требования к своим сотрудникам носить "гендерную униформу", сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:04
2022-09-29T19:12
туризм
туризм
новости - туризм
virgin atlantic
туристы
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155116/52/1551165263_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6180b0e22ac5e6aa22593005f211ed9.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейская авиакомпания Virgin Atlantic объявила об отмене требования к своим сотрудникам носить "гендерную униформу", сообщается на сайте перевозчика."Virgin Atlantic запустила обновленную политику в области гендерной идентичности, предоставляя своим экипажам, пилотам и наземной команде возможность выбирать, какая из культовых униформ, разработанных Вивьен Вествуд, лучше всего их отражает – независимо от пола, гендерной идентичности или гендерного выражения", – уточняют представители авиакомпании.Как сообщается в пресс-релизе, исследование показало, что если сотрудники имеют возможность проявить свою индивидуальность, "у них повышается уровень счастья, появляется чувство комфорта, а это улучшает работу с клиентами и способствует укреплению лояльности к компании".Кроме того, Virgin Atlantic ввела нейтральный вариант в системе продажи билетов в дополнение к традиционным при указании пола пассажира. Ранее перевозчик разрешил работникам не скрывать татуировки.
https://ria.ru/20220830/aviakompaniya-1813231764.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155116/52/1551165263_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3d24a8f8116f0eeb84f1cccc22438c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, virgin atlantic, туристы, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Virgin Atlantic, туристы, авиакомпании
19:04 29.09.2022 (обновлено: 19:12 29.09.2022)
 
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-сотрудникам носить юбки

Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила своим сотрудникам-мужчинам носить юбки

CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin AtlanticСамолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin Atlantic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейская авиакомпания Virgin Atlantic объявила об отмене требования к своим сотрудникам носить "гендерную униформу", сообщается на сайте перевозчика.
"Virgin Atlantic запустила обновленную политику в области гендерной идентичности, предоставляя своим экипажам, пилотам и наземной команде возможность выбирать, какая из культовых униформ, разработанных Вивьен Вествуд, лучше всего их отражает – независимо от пола, гендерной идентичности или гендерного выражения", – уточняют представители авиакомпании.
Как сообщается в пресс-релизе, исследование показало, что если сотрудники имеют возможность проявить свою индивидуальность, "у них повышается уровень счастья, появляется чувство комфорта, а это улучшает работу с клиентами и способствует укреплению лояльности к компании".
Кроме того, Virgin Atlantic ввела нейтральный вариант в системе продажи билетов в дополнение к традиционным при указании пола пассажира.
Ранее перевозчик разрешил работникам не скрывать татуировки.
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 18:15Туризм
Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмVirgin Atlanticтуристыавиакомпании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала