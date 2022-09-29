11:51 29.09.2022 (обновлено: 15:30 29.09.2022)
В ЕП высмеяли обвинения в адрес России из-за аварии на "Северных потоках"
Евродепутат Мариани высмеял обвинения в адрес России из-за инцидента на "Северных потоках"
Газопровод "Северный поток" в Любмине. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высмеял в соцсетях растиражированные мировыми СМИ обвинения в адрес России в связи с инцидентами на "Северных потоках".
Мариани иронично назвал Россию "странным государством", которое "само разрушает собственный газопровод, вместо того чтобы просто перекрыть кран, как это уже было несколько раз". Также депутат напомнил, как страны Запада пытались убедить мировую общественность в том, что Россия обстреливала уже контролируемую союзными силами Запорожскую АЭС.
Интернет-пользователи поддержали Мариани, заметив, что огульные обвинения Москвы во всевозможных проблемах необходимы, чтобы скрыть влияние западных стран.
"Это не говоря уже о том, что негодяй Байден заявил, что США позаботятся о газопроводе, если его запустят. Ну они так и сделали. Кучка бандитов. Они развязывают конфликты везде, кроме Америки", — возмутился Solitairinconnu.
"Чего вы хотите, господин Мариани, сейчас модно обвинять Россию во всех бедах на планете", — посетовал VikingBerychon.
"Либо западные пропагандистские СМИ принимают нас за дураков, либо они сами такие", — заметил konepap.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. По информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключают целенаправленную диверсию. Позже береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Москву о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Ранее Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".