https://ria.ru/20220929/avariya-1820271563.html

В ЕП высмеяли обвинения в адрес России из-за аварии на "Северных потоках"

В ЕП высмеяли обвинения в адрес России из-за аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

В ЕП высмеяли обвинения в адрес России из-за аварии на "Северных потоках"

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высмеял в соцсетях растиражированные мировыми СМИ обвинения в адрес России в связи с инцидентами на "Северных... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:51

2022-09-29T11:51

2022-09-29T15:30

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тьерри мариани

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запорожская аэс

северный поток

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высмеял в соцсетях растиражированные мировыми СМИ обвинения в адрес России в связи с инцидентами на "Северных потоках".Мариани иронично назвал Россию "странным государством", которое "само разрушает собственный газопровод, вместо того чтобы просто перекрыть кран, как это уже было несколько раз". Также депутат напомнил, как страны Запада пытались убедить мировую общественность в том, что Россия обстреливала уже контролируемую союзными силами Запорожскую АЭС.Интернет-пользователи поддержали Мариани, заметив, что огульные обвинения Москвы во всевозможных проблемах необходимы, чтобы скрыть влияние западных стран."Чего вы хотите, господин Мариани, сейчас модно обвинять Россию во всех бедах на планете", — посетовал VikingBerychon."Либо западные пропагандистские СМИ принимают нас за дураков, либо они сами такие", — заметил konepap.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. По информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключают целенаправленную диверсию. Позже береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Москву о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Ранее Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20220929/ssha-1820245091.html

https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, дания, тьерри мариани, швеция, европарламент, запорожская аэс, северный поток, северный поток — 2