https://ria.ru/20220929/aurus-1820446432.html

Производство удлиненной версии Aurus Senat может начаться в 2025 году

Производство удлиненной версии Aurus Senat может начаться в 2025 году - РИА Новости, 29.09.2022

Производство удлиненной версии Aurus Senat может начаться в 2025 году

Aurus планирует запустить производство удлиненной версии седана Senat, оно может начаться примерно в 2025 году, сообщил журналистам директор по продажам и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:06

2022-09-29T20:06

2022-09-29T20:06

оаэ

экономика

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

елабуга

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Aurus планирует запустить производство удлиненной версии седана Senat, оно может начаться примерно в 2025 году, сообщил журналистам директор по продажам и сервису компании Артем Юсупов."Мы очень хотим удлиненную версию Aurus Senat. Сейчас ее производит НАМИ - у нее средняя вставка 50 сантиметров, у лимузина президента 1 метр. И вот этот автомобиль длиною 6 130 миллиметров - как мы его сейчас называем Aurus Senat Long - нам кажется, что он очень интересен. Он имеет внутреннюю перегородку, у него два раздельных кресла сзади, так же как у Senat, но очень просторное место для ног и в целом так называемого жизненного пространства, пространства комфорта в автомобиле", - сказал он."Мы рассчитываем, что индустриализация удлиненной версии Aurus Senat возможна после того, как мы пройдем этап фейслифта - как следствие, это относит нас примерно к 2025 году", - уточнил Юсупов.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

https://ria.ru/20220919/sokolov-1817275463.html

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оаэ, экономика, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, авто