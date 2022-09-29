https://ria.ru/20220929/atr-1820399921.html

Путин заявил о рисках дестабилизации обстановки в странах АТР

Путин заявил о рисках дестабилизации обстановки в странах АТР - РИА Новости, 29.09.2022

Путин заявил о рисках дестабилизации обстановки в странах АТР

Риски дестабилизации обстановки растут, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:36

2022-09-29T17:36

2022-09-29T17:50

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Риски дестабилизации обстановки растут, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин."Риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.

https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

атр, владимир путин, россия, снг, политика