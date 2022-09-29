https://ria.ru/20220929/atr-1820399921.html
Путин заявил о рисках дестабилизации обстановки в странах АТР
Путин заявил о рисках дестабилизации обстановки в странах АТР - РИА Новости, 29.09.2022
Путин заявил о рисках дестабилизации обстановки в странах АТР
Риски дестабилизации обстановки растут, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:36
2022-09-29T17:36
2022-09-29T17:50
атр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Риски дестабилизации обстановки растут, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин."Риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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атр, владимир путин, россия, снг, политика
АТР, Владимир Путин, Россия, СНГ, Политика
17:36 29.09.2022 (обновлено: 17:50 29.09.2022)
Путин заявил о рисках дестабилизации обстановки в странах АТР
Президент Путин заявил, что риски дестабилизации обстановки растут, в том числе в АТР