https://ria.ru/20220929/aktsiz-1820257599.html
Правительство попросили отложить введение акциза на напитки с сахаром
Правительство попросили отложить введение акциза на напитки с сахаром - РИА Новости, 29.09.2022
Правительство попросили отложить введение акциза на напитки с сахаром
Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков попросил правительство РФ учесть мнение отрасли о несвоевременности введения с 2023... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:01
2022-09-29T11:01
2022-09-29T11:01
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков попросил правительство РФ учесть мнение отрасли о несвоевременности введения с 2023 года акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки, говорится в общении союза (есть в распоряжении РИА Новости)."Введение налога на напитки с содержанием сахара обладает крайне высоким уровнем экономического воздействия на формирование спроса и предложения категории, а также сопутствующих отраслей - производство сахара, упаковки, оптовая и розничная торговля и так далее. Применение данного инструмента в условиях складывающейся экономической ситуации и борьбы правительства с ценовой инфляцией̆ видится несвоевременным", - говорится в обращении.Согласно проекту бюджета и изменений в налоговый кодекс, акциз может быть введен с 1 января 2023 года. Предварительно его размер обозначен в 7 рублей за литр, а дополнительные доходы бюджета в 2023 году от этой меры оцениваются в 35 миллиардов рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование борьбы с сахарным диабетом."Союзнапитки" указывают несколько причин, на основании которых проект введения акциза не может быть поддержан. Так, доля таких напитков в потреблении населением РФ сахара в чистом виде составляет 1,5%. Кроме того, исходя из данных международного опыта, потенциал акцизов на безалкогольные напитки с добавлением сахара для пополнения бюджета ограничен и обычно не превышает 1% от общего объема поступлений.В обращении также напоминается, что вопрос определения критериев сахаросодержащих напитков прорабатывался на площадке правительства РФ в 2021-2022 году в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы и был снят с контроля до стабилизации экономической ситуации, о которой в настоящий момент говорить не приходится. Помимо этого, может ухудшиться и положение некоторых каналов продаж: например, при введении акциза вендинговым аппаратам надо будет печатать кассовые чеки, что невозможно обеспечить в сроки, указанные в законопроекте.Согласно оценкам аналитического центра при правительстве РФ, сделанным в июне 2021 года (также есть в распоряжении агентства), введение в 2022 году акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки привело бы к росту розничной цены и цены производителей на 5 рублей за литр.
https://ria.ru/20220914/kholodilnik-1816677456.html
https://ria.ru/20220922/aktsiz-1818692179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
Правительство попросили отложить введение акциза на напитки с сахаром
"Союзнапитки" попросили правительство отложить введение акциза на сахаросодержащие напитки
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков попросил правительство РФ учесть мнение отрасли о несвоевременности введения с 2023 года акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки, говорится в общении союза (есть в распоряжении РИА Новости).
"Введение налога на напитки с содержанием сахара обладает крайне высоким уровнем экономического воздействия на формирование спроса и предложения категории, а также сопутствующих отраслей - производство сахара, упаковки, оптовая и розничная торговля и так далее. Применение данного инструмента в условиях складывающейся экономической ситуации и борьбы правительства с ценовой инфляцией̆ видится несвоевременным", - говорится в обращении.
Согласно проекту бюджета и изменений в налоговый кодекс, акциз может быть введен с 1 января 2023 года. Предварительно его размер обозначен в 7 рублей за литр, а дополнительные доходы бюджета в 2023 году от этой меры оцениваются в 35 миллиардов рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование борьбы с сахарным диабетом.
"Союзнапитки" указывают несколько причин, на основании которых проект введения акциза не может быть поддержан. Так, доля таких напитков в потреблении населением РФ сахара в чистом виде составляет 1,5%. Кроме того, исходя из данных международного опыта, потенциал акцизов на безалкогольные напитки с добавлением сахара для пополнения бюджета ограничен и обычно не превышает 1% от общего объема поступлений.
В обращении также напоминается, что вопрос определения критериев сахаросодержащих напитков прорабатывался на площадке правительства РФ в 2021-2022 году в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы и был снят с контроля до стабилизации экономической ситуации, о которой в настоящий момент говорить не приходится. Помимо этого, может ухудшиться и положение некоторых каналов продаж: например, при введении акциза вендинговым аппаратам надо будет печатать кассовые чеки, что невозможно обеспечить в сроки, указанные в законопроекте.
Согласно оценкам аналитического центра при правительстве РФ, сделанным в июне 2021 года (также есть в распоряжении агентства), введение в 2022 году акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки привело бы к росту розничной цены и цены производителей на 5 рублей за литр.