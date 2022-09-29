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Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске - РИА Новости, 29.09.2022
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:02
2022-09-29T13:02
владимир путин
александр лукашенко
абхазия
белоруссия
россия
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эти темы не были обсуждены", - сказал Песков.Также Песков отметил, что о признании Крыма в этом контексте речи тоже не шло."Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Белоруссии, и мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно, и для них своевременно, примут соответствующее решение", - добавил Песков.Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
https://ria.ru/20220929/reaktsiya-1820218747.html
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владимир путин, александр лукашенко, абхазия, белоруссия, россия, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Абхазия, Белоруссия, Россия, Политика
13:02 29.09.2022
 
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске

Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эти темы не были обсуждены", - сказал Песков.
Также Песков отметил, что о признании Крыма в этом контексте речи тоже не шло.
"Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Белоруссии, и мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно, и для них своевременно, примут соответствующее решение", - добавил Песков.
Президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
01:37
В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Инал Ардзинба - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 10:20
Абхазии интересны объединения на евразийском пространстве, заявил Ардзинба
 
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