https://ria.ru/20220929/abkhaziya-1820296172.html

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске - РИА Новости, 29.09.2022

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:02

2022-09-29T13:02

2022-09-29T13:02

владимир путин

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абхазия

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россия

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эти темы не были обсуждены", - сказал Песков.Также Песков отметил, что о признании Крыма в этом контексте речи тоже не шло."Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Белоруссии, и мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно, и для них своевременно, примут соответствующее решение", - добавил Песков.Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220929/reaktsiya-1820218747.html

https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819989938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, абхазия, белоруссия, россия, политика