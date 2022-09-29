Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске
Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эти темы не были обсуждены", - сказал Песков.
Также Песков отметил, что о признании Крыма в этом контексте речи тоже не шло.
"Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Белоруссии, и мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно, и для них своевременно, примут соответствующее решение", - добавил Песков.
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.