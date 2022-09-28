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В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта" - РИА Новости, 28.09.2022
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В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта"
В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта" - РИА Новости, 28.09.2022
В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта"
Торжественная церемония закладки киля несамоходного фрезерного земснаряда "Николай Русанов", строящегося для "Росморпорта", состоялась в Астраханской области,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:19
2022-09-28T09:19
экономика
игорь бабушкин
астраханская область
росморпорт
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония закладки киля несамоходного фрезерного земснаряда "Николай Русанов", строящегося для "Росморпорта", состоялась в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."На судостроительном заводе "Лотос" начинают строительство первого земснаряда для нужд "Росморпорта". Это важное событие для всей судостроительной отрасли региона", - написал он в Telegram.Земснаряд "Николай Русанов" будет использоваться для поддержания заданных глубин в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала. Судно станет седьмым по счету земснарядом в составе дноуглубительного флота Астраханского филиала. Строительство земснаряда планируется завершить к зиме 2024 года."Важно, что в процессе будут использованы исключительно российские материалы и оборудование. Компания "Стройлидерплюс" зарекомендовала себя на российском рынке, есть необходимый опыт, поэтому уверен, заказ будет выполнен качественно и в установленные сроки", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220628/astrakhan-1798853228.html
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экономика, игорь бабушкин, астраханская область, росморпорт
Экономика, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Росморпорт
09:19 28.09.2022
 
В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта"

Губернатор Бабушкин: в Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта"

© РИА Новости / Светлана СамсоноваЦех судостроительного завода "Лотос" в Астраханской области
Цех судостроительного завода Лотос в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Цех судостроительного завода "Лотос" в Астраханской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония закладки киля несамоходного фрезерного земснаряда "Николай Русанов", строящегося для "Росморпорта", состоялась в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"На судостроительном заводе "Лотос" начинают строительство первого земснаряда для нужд "Росморпорта". Это важное событие для всей судостроительной отрасли региона", - написал он в Telegram.
Губернатора Астраханской области И. Бабушкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 19:54
Астраханская область готова запустить строительство земснарядов в России
Земснаряд "Николай Русанов" будет использоваться для поддержания заданных глубин в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала. Судно станет седьмым по счету земснарядом в составе дноуглубительного флота Астраханского филиала. Строительство земснаряда планируется завершить к зиме 2024 года.
"Важно, что в процессе будут использованы исключительно российские материалы и оборудование. Компания "Стройлидерплюс" зарекомендовала себя на российском рынке, есть необходимый опыт, поэтому уверен, заказ будет выполнен качественно и в установленные сроки", - отметил губернатор.
Торжественная церемония спуска на воду земснаряда, построенного на астраханском судостроительном заводе “Лотос” - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 11:25
В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд
 
ЭкономикаИгорь БабушкинАстраханская областьРосморпорт
 
 
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