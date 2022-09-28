https://ria.ru/20220928/zemsnaryad-1819976769.html
В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта"
В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта" - РИА Новости, 28.09.2022
В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта"
Торжественная церемония закладки киля несамоходного фрезерного земснаряда "Николай Русанов", строящегося для "Росморпорта", состоялась в Астраханской области,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:19
2022-09-28T09:19
2022-09-28T09:19
экономика
игорь бабушкин
астраханская область
росморпорт
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония закладки киля несамоходного фрезерного земснаряда "Николай Русанов", строящегося для "Росморпорта", состоялась в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."На судостроительном заводе "Лотос" начинают строительство первого земснаряда для нужд "Росморпорта". Это важное событие для всей судостроительной отрасли региона", - написал он в Telegram.Земснаряд "Николай Русанов" будет использоваться для поддержания заданных глубин в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала. Судно станет седьмым по счету земснарядом в составе дноуглубительного флота Астраханского филиала. Строительство земснаряда планируется завершить к зиме 2024 года."Важно, что в процессе будут использованы исключительно российские материалы и оборудование. Компания "Стройлидерплюс" зарекомендовала себя на российском рынке, есть необходимый опыт, поэтому уверен, заказ будет выполнен качественно и в установленные сроки", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220628/astrakhan-1798853228.html
https://ria.ru/20220706/zemsnaryad-1800622109.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь бабушкин, астраханская область, росморпорт
Экономика, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Росморпорт
В Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта"
Губернатор Бабушкин: в Астраханской области построят земснаряд для нужд "Росморпорта"