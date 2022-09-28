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Зеленский признал, что Киев пока не смог выполнить все условия Еврокомиссии - РИА Новости, 28.09.2022
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Зеленский признал, что Киев пока не смог выполнить все условия Еврокомиссии
Зеленский признал, что Киев пока не смог выполнить все условия Еврокомиссии - РИА Новости, 28.09.2022
Зеленский признал, что Киев пока не смог выполнить все условия Еврокомиссии
Украина приняла все антикоррупционные законы из рекомендаций Еврокомиссии, однако не проведена реформа судебной системы, которую не удается реализовать на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:15
2022-09-28T17:19
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
еврокомиссия
киев
брюссель
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украина приняла все антикоррупционные законы из рекомендаций Еврокомиссии, однако не проведена реформа судебной системы, которую не удается реализовать на протяжении 30 лет, заявил Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета.Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишится статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что до середины ноября парламент примет все законопроекты, которые необходимы для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз, еврокомиссия, киев, брюссель, гарвардский университет
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Киев, Брюссель, Гарвардский университет
17:15 28.09.2022 (обновлено: 17:19 28.09.2022)
 
Зеленский признал, что Киев пока не смог выполнить все условия Еврокомиссии

Зеленский признал, что Киев пока не смог выполнить все рекомендации Еврокомиссии

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украина приняла все антикоррупционные законы из рекомендаций Еврокомиссии, однако не проведена реформа судебной системы, которую не удается реализовать на протяжении 30 лет, заявил Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишится статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
"На сегодня принято все антикоррупционное законодательство. Абсолютно все законы приняты, которые были необходимы. Есть еще направления в судебной реформе, но, что касается антикоррупции – все работает. Что касается суда, нам надо всем поработать крепко, чтобы довести до конца судебную реформу, которую 30 лет невозможно было завершить", - сказал Зеленский в видео в своем Telegram-канале.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что до середины ноября парламент примет все законопроекты, которые необходимы для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияКиевБрюссельГарвардский университет
 
 
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