https://ria.ru/20220928/zelenskiy-1819952389.html
Небензя заявил, что у Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию
Небензя заявил, что у Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2022
Небензя заявил, что у Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию
Владимир Зеленский в недавно записанном обращении на русском языке попытался сорвать частичную мобилизацию, которая проходит в России, но из этого ничего не... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:34
2022-09-28T01:34
2022-09-28T01:34
россия
в мире
украина
частичная мобилизация в россии
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский в недавно записанном обращении на русском языке попытался сорвать частичную мобилизацию, которая проходит в России, но из этого ничего не выйдет, российские граждане прекрасно знают, где правда и где ложь, знают, за что сражаются, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Как указал постпред, в ходе сегодняшнего выступления в СБ Зеленский "с экрана утверждал, что в ходе мобилизации призываются прежде всего граждане нерусских национальностей, как можно больше мужчин, представляющих коренное население регионов России"."Но в России такое не пройдет. Западные пропагандисты плохо себе представляют менталитет российского народа. Наши люди прекрасно знают, где правда, а где ложь, и за что они сражаются, как на протяжении столетий сражались их деды и прадеды каждый раз, когда внешний недруг пытался максимально ослабить российское государство", - сказал Небензя."Мы раз за разом в кровопролитных битвах в разные исторические периоды отстаивали право на нашу свободу, право идти своим путем. Наш народ помнит историю, помнит, как тяжело это давалось. Но мы, так же как и десятилетия и столетия назад, готовы отстаивать интересы нашего Отечества и защищать слабых. Это в наших генах, и никакая западная пропаганда, никакие изощренные политтехнологии этого не изменят", - подчеркнул Небензя.По его словам, "все прекрасно понимают, что единственная цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, – максимально ослабить и обескровить Россию, а в мечтах его стратегов – расчленить её и подчинить своей воле".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, частичная мобилизация в россии
Россия, В мире, Украина, Частичная мобилизация в России
Небензя заявил, что у Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию
Постпред России при ООН Небензя: у Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию
ООН, 28 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский в недавно записанном обращении на русском языке попытался сорвать частичную мобилизацию, которая проходит в России, но из этого ничего не выйдет, российские граждане прекрасно знают, где правда и где ложь, знают, за что сражаются, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Он (Зеленский) заметил, что власть в Киеве не гнушается иногда использовать русский язык из тактических и пропагандистских соображений. Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом", - сказал Небензя.
Как указал постпред, в ходе сегодняшнего выступления в СБ Зеленский "с экрана утверждал, что в ходе мобилизации призываются прежде всего граждане нерусских национальностей, как можно больше мужчин, представляющих коренное население регионов России".
"Но в России такое не пройдет. Западные пропагандисты плохо себе представляют менталитет российского народа. Наши люди прекрасно знают, где правда, а где ложь, и за что они сражаются, как на протяжении столетий сражались их деды и прадеды каждый раз, когда внешний недруг пытался максимально ослабить российское государство", - сказал Небензя.
"Мы раз за разом в кровопролитных битвах в разные исторические периоды отстаивали право на нашу свободу, право идти своим путем. Наш народ помнит историю, помнит, как тяжело это давалось. Но мы, так же как и десятилетия и столетия назад, готовы отстаивать интересы нашего Отечества и защищать слабых. Это в наших генах, и никакая западная пропаганда, никакие изощренные политтехнологии этого не изменят", - подчеркнул Небензя.
По его словам, "все прекрасно понимают, что единственная цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, – максимально ослабить и обескровить Россию, а в мечтах его стратегов – расчленить её и подчинить своей воле".