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ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом
ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом - РИА Новости, 28.09.2022
ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом
Воздушно-космические силы РФ высокоточным ударом поразили в Харькове завод с более чем 90 танками Украины, сообщило в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:17
2022-09-28T13:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
харьков
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным ударом поразили в Харькове завод с более чем 90 танками Украины, сообщило в среду в Минобороны РФ."Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, харьков
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Харьков
13:17 28.09.2022 (обновлено: 13:21 28.09.2022)
 
ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом

Минобороны: ВКС России поразили завод под Харьковом с более чем 90 танками ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным ударом поразили в Харькове завод с более чем 90 танками Украины, сообщило в среду в Минобороны РФ.
"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныХарьков
 
 
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