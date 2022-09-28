https://ria.ru/20220928/zavod-1820043591.html

ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом

ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом - РИА Новости, 28.09.2022

ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом

Воздушно-космические силы РФ высокоточным ударом поразили в Харькове завод с более чем 90 танками Украины, сообщило в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:17

2022-09-28T13:17

2022-09-28T13:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

харьков

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным ударом поразили в Харькове завод с более чем 90 танками Украины, сообщило в среду в Минобороны РФ."Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, харьков