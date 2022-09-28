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Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу - РИА Новости, 28.09.2022
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Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу
Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу - РИА Новости, 28.09.2022
Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу
Срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы, сообщил в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:46
2022-09-28T17:58
северный поток
совет безопасности оон
дмитрий полянский
авария на "северных потоках"
в мире
оон
северный поток — 2
россия
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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северный поток, совет безопасности оон, дмитрий полянский, авария на "северных потоках", в мире, оон, северный поток — 2, россия, дания, швеция
Северный поток, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский, Авария на "Северных потоках", В мире, ООН, Северный поток — 2, Россия, Дания, Швеция
17:46 28.09.2022 (обновлено: 17:58 28.09.2022)
 
Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу

Совбез ООН проведет срочное заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу

© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Французское председательство в СБ проинформировало нас, что с учетом загруженности графика работы Совбеза (завтра утром и после обеда уже есть встречи) запрошенное нами заседание по диверсиям против "Северного потока" назначено на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) пятницы, 30 сентября",- указал Полянский.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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Северный потокСовет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийАвария на "Северных потоках"В миреООНСеверный поток — 2РоссияДанияШвеция
 
 
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