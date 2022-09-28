https://ria.ru/20220928/zasedanie-1820147284.html

Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу

Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу - РИА Новости, 28.09.2022

Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу

Срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы, сообщил в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:46

2022-09-28T17:46

2022-09-28T17:58

северный поток

совет безопасности оон

дмитрий полянский

авария на "северных потоках"

в мире

оон

северный поток — 2

россия

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220928/potok-1820088617.html

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северный поток, совет безопасности оон, дмитрий полянский, авария на "северных потоках", в мире, оон, северный поток — 2, россия, дания, швеция