17:46 28.09.2022 (обновлено: 17:58 28.09.2022)
Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу
Совбез ООН проведет срочное заседание по диверсиям на "Северных потоках" в пятницу
© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 28 сен - РИА Новости. Срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Французское председательство в СБ проинформировало нас, что с учетом загруженности графика работы Совбеза (завтра утром и после обеда уже есть встречи) запрошенное нами заседание по диверсиям против "Северного потока" назначено на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) пятницы, 30 сентября",- указал Полянский.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.