https://ria.ru/20220928/zapasy-1820204488.html

Роснедра оценили запасы газа и нефти в России

Роснедра оценили запасы газа и нефти в России - РИА Новости, 28.09.2022

Роснедра оценили запасы газа и нефти в России

Технологически извлекаемых запасов газа в России хватит на 62 года, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью "Российской газете". РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:12

2022-09-28T22:12

2022-09-28T23:56

экономика

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

нефть

природный газ

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Технологически извлекаемых запасов газа в России хватит на 62 года, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью "Российской газете".Речь идет о данных от 1 января 2022 года. Что касается нефти, то технологически извлекаемых запасов хватит на 39 лет, а рентабельно извлекаемых — на 33 года. "Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года", — уточнил Петров.Он пояснил, что вокруг этих данных существует много спекуляций, так как это постоянно меняющиеся величины. По его словам, они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров.

https://ria.ru/20220103/zapasy-1766454035.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), нефть, природный газ