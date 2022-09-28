https://ria.ru/20220928/zapasy-1820204488.html
Роснедра оценили запасы газа и нефти в России
Роснедра оценили запасы газа и нефти в России - РИА Новости, 28.09.2022
Роснедра оценили запасы газа и нефти в России
Технологически извлекаемых запасов газа в России хватит на 62 года, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью "Российской газете". РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:12
2022-09-28T22:12
2022-09-28T23:56
экономика
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
нефть
природный газ
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Технологически извлекаемых запасов газа в России хватит на 62 года, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью "Российской газете".Речь идет о данных от 1 января 2022 года. Что касается нефти, то технологически извлекаемых запасов хватит на 39 лет, а рентабельно извлекаемых — на 33 года. "Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года", — уточнил Петров.Он пояснил, что вокруг этих данных существует много спекуляций, так как это постоянно меняющиеся величины. По его словам, они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров.
https://ria.ru/20220103/zapasy-1766454035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), нефть, природный газ
Экономика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Нефть, Природный газ
22:12 28.09.2022 (обновлено: 23:56 28.09.2022)
Роснедра оценили запасы газа и нефти в России
Роснедра: технологически извлекаемых запасов газа хватит на 62 года, нефти — на 39 лет