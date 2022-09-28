https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой

Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой - РИА Новости, 28.09.2022

Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позиция Запада по референдуму о вхождении республики в состав РФ предсказуема, но ДНР будет действовать исходя из общих с... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:06

2022-09-28T01:06

2022-09-28T01:06

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позиция Запада по референдуму о вхождении республики в состав РФ предсказуема, но ДНР будет действовать исходя из общих с Россией интересов."Запад когда-то и СССР не признавал и другие страны. Наш путь определен, позиция Запада для нас предсказуема, мы конечно же учтем позицию Запада, но будем действовать исходя из интересов наших общих с большой Россией", - сказал Пушилин на брифинге по итогам референдума в ДНР о вхождении в состав РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе