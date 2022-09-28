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Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой - РИА Новости, 28.09.2022
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Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой
Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой - РИА Новости, 28.09.2022
Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позиция Запада по референдуму о вхождении республики в состав РФ предсказуема, но ДНР будет действовать исходя из общих с... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:06
2022-09-28T01:06
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позиция Запада по референдуму о вхождении республики в состав РФ предсказуема, но ДНР будет действовать исходя из общих с Россией интересов."Запад когда-то и СССР не признавал и другие страны. Наш путь определен, позиция Запада для нас предсказуема, мы конечно же учтем позицию Запада, но будем действовать исходя из интересов наших общих с большой Россией", - сказал Пушилин на брифинге по итогам референдума в ДНР о вхождении в состав РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
01:06 28.09.2022
 
Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой

Пушилин назвал позицию Запада по референдуму о вхождении ДНР в состав России предсказуемой

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГолосование на референдуме
Голосование на референдуме - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Голосование на референдуме
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позиция Запада по референдуму о вхождении республики в состав РФ предсказуема, но ДНР будет действовать исходя из общих с Россией интересов.
"Запад когда-то и СССР не признавал и другие страны. Наш путь определен, позиция Запада для нас предсказуема, мы конечно же учтем позицию Запада, но будем действовать исходя из интересов наших общих с большой Россией", - сказал Пушилин на брифинге по итогам референдума в ДНР о вхождении в состав РФ.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
 
В миреДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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