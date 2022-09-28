https://ria.ru/20220928/zakonotvorchestvo-1820213831.html

Совфед 4 октября рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных

Совфед 4 октября рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных - РИА Новости, 29.09.2022

Совфед 4 октября рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных

Сенаторы на заседании 4 октября рассмотрят законы о предоставлении кредитных каникул и трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-28T23:57

2022-09-28T23:57

2022-09-29T00:01

совет федерации рф

россия

частичная мобилизация в россии

в мире

луганская народная республика

украина

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сенаторы на заседании 4 октября рассмотрят законы о предоставлении кредитных каникул и трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, эти вопросы включены в повестку заседания палаты.Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, а также членов семей таких лиц.Кроме того, депутаты приняли законы о трудовых гарантиях мобилизованным.В соответствии с документами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.

https://ria.ru/20220928/dogovor-1820212866.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет федерации рф, россия, частичная мобилизация в россии, в мире, луганская народная республика, украина, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)