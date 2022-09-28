https://ria.ru/20220928/zakonotvorchestvo-1820213831.html
Совфед 4 октября рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных
Совфед 4 октября рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных - РИА Новости, 29.09.2022
Совфед 4 октября рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных
Сенаторы на заседании 4 октября рассмотрят законы о предоставлении кредитных каникул и трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-28T23:57
2022-09-28T23:57
2022-09-29T00:01
совет федерации рф
россия
частичная мобилизация в россии
в мире
луганская народная республика
украина
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сенаторы на заседании 4 октября рассмотрят законы о предоставлении кредитных каникул и трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, эти вопросы включены в повестку заседания палаты.Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, а также членов семей таких лиц.Кроме того, депутаты приняли законы о трудовых гарантиях мобилизованным.В соответствии с документами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.
https://ria.ru/20220928/dogovor-1820212866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, частичная мобилизация в россии, в мире, луганская народная республика, украина, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Совет Федерации РФ, Россия, Частичная мобилизация в России, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
23:57 28.09.2022 (обновлено: 00:01 29.09.2022)
Совфед 4 октября рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных
СФ 4 октября рассмотрит законы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях мобилизованным