https://ria.ru/20220928/zakonoproekt-1820180490.html

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом бюджетном правиле

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом бюджетном правиле - РИА Новости, 28.09.2022

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом бюджетном правиле

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке бюджетного правила и об особенностях использования средств ФНБ, следует из базы данных нижней... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:37

2022-09-28T19:37

2022-09-28T19:41

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке бюджетного правила и об особенностях использования средств ФНБ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается зафиксировать объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года."Такой размер базовых нефтегазовых доходов в целом соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном обменном курсе рубля в диапазоне 65-75 рублей за доллар", - говорится в пояснительной записке к документу.По мнению разработчиков, утверждение направляемых в бюджет нефтегазовых доходов в абсолютном выражении "обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику".Предельный объем расходов федерального бюджета в рамках этого правила предлагается определять как сумму ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% ВВП. Поэтому законопроект устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 триллиона и 1,6 триллиона рублей соответственно.Кроме того, для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета, а также сохранения средств ФНБ правительству предоставляется право осуществлять внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 триллиона рублей сверх установленных лимитов в целях замещения использования средств ФНБ.

https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820133165.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, госдума рф, правительство рф, бюджет, фонд национального благосостояния россии