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Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом бюджетном правиле - РИА Новости, 28.09.2022
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом бюджетном правиле
Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом бюджетном правиле - РИА Новости, 28.09.2022
Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом бюджетном правиле
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке бюджетного правила и об особенностях использования средств ФНБ, следует из базы данных нижней... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:37
2022-09-28T19:41
экономика
россия
госдума рф
правительство рф
бюджет
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке бюджетного правила и об особенностях использования средств ФНБ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается зафиксировать объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года."Такой размер базовых нефтегазовых доходов в целом соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном обменном курсе рубля в диапазоне 65-75 рублей за доллар", - говорится в пояснительной записке к документу.По мнению разработчиков, утверждение направляемых в бюджет нефтегазовых доходов в абсолютном выражении "обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику".Предельный объем расходов федерального бюджета в рамках этого правила предлагается определять как сумму ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% ВВП. Поэтому законопроект устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 триллиона и 1,6 триллиона рублей соответственно.Кроме того, для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета, а также сохранения средств ФНБ правительству предоставляется право осуществлять внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 триллиона рублей сверх установленных лимитов в целях замещения использования средств ФНБ.
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экономика, россия, госдума рф, правительство рф, бюджет, фонд национального благосостояния россии
Экономика, Россия, Госдума РФ, Правительство РФ, Бюджет, Фонд национального благосостояния России
19:37 28.09.2022 (обновлено: 19:41 28.09.2022)
 
Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом бюджетном правиле

Правительство внесло в Госдуму законопроект о корректировке бюджетного правила

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке бюджетного правила и об особенностях использования средств ФНБ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается зафиксировать объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.
"Такой размер базовых нефтегазовых доходов в целом соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном обменном курсе рубля в диапазоне 65-75 рублей за доллар", - говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению разработчиков, утверждение направляемых в бюджет нефтегазовых доходов в абсолютном выражении "обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику".
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Предельный объем расходов федерального бюджета в рамках этого правила предлагается определять как сумму ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% ВВП. Поэтому законопроект устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 триллиона и 1,6 триллиона рублей соответственно.
"Обновленная конструкция "бюджетных правил" сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике", - уверены авторы.
Кроме того, для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета, а также сохранения средств ФНБ правительству предоставляется право осуществлять внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 триллиона рублей сверх установленных лимитов в целях замещения использования средств ФНБ.
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