https://ria.ru/20220928/zakon-1820173894.html
В ГД сообщили, что могут обсудить итоги референдумов на следующей неделе
В ГД сообщили, что могут обсудить итоги референдумов на следующей неделе - РИА Новости, 28.09.2022
В ГД сообщили, что могут обсудить итоги референдумов на следующей неделе
На следующей неделе на внеочередных заседаниях Госдумы скорее всего рассмотрят конституционный закон о признании новых территорий после референдумов в ДНР, ЛНР, РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:11
2022-09-28T19:11
2022-09-28T19:44
госдума рф
россия
александр якубовский
луганская народная республика
совет федерации рф
референдум в донбассе
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На следующей неделе на внеочередных заседаниях Госдумы скорее всего рассмотрят конституционный закон о признании новых территорий после референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил член Комитета Госдума по строительства и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ."Я так понимаю, руководители Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, ну и, по всей видимости, у нас вот в понедельник и вторник внеочередные заседания Государственной Думы, во вторник очередное заседание Совета Федерации, я думаю, что мы в рамках этих заседаний как раз рассмотрим конституционный закон о признании, ну, собственно, на следующей неделе, я думаю, что все случится", - сказал Якубовский в пресс-центре "Парламентской газеты".
https://ria.ru/20220928/lnr-1820085750.html
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19:11 28.09.2022 (обновлено: 19:44 28.09.2022)
В ГД сообщили, что могут обсудить итоги референдумов на следующей неделе
Депутат Якубовский: Госдума может обсудить признание новых территорий на следующей неделе