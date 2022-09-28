https://ria.ru/20220928/zakon-1820173894.html

В ГД сообщили, что могут обсудить итоги референдумов на следующей неделе

В ГД сообщили, что могут обсудить итоги референдумов на следующей неделе - РИА Новости, 28.09.2022

В ГД сообщили, что могут обсудить итоги референдумов на следующей неделе

На следующей неделе на внеочередных заседаниях Госдумы скорее всего рассмотрят конституционный закон о признании новых территорий после референдумов в ДНР, ЛНР, РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:11

2022-09-28T19:11

2022-09-28T19:44

госдума рф

россия

александр якубовский

луганская народная республика

совет федерации рф

референдум в донбассе

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На следующей неделе на внеочередных заседаниях Госдумы скорее всего рассмотрят конституционный закон о признании новых территорий после референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил член Комитета Госдума по строительства и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ."Я так понимаю, руководители Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, ну и, по всей видимости, у нас вот в понедельник и вторник внеочередные заседания Государственной Думы, во вторник очередное заседание Совета Федерации, я думаю, что мы в рамках этих заседаний как раз рассмотрим конституционный закон о признании, ну, собственно, на следующей неделе, я думаю, что все случится", - сказал Якубовский в пресс-центре "Парламентской газеты".

https://ria.ru/20220928/lnr-1820085750.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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