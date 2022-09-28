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Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России - РИА Новости, 28.09.2022
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Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России
Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России - РИА Новости, 28.09.2022
Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России
Запорожская АЭС, после вхождения региона в состав Российской Федерации, должна как можно быстрее перейти в собственность России, никаких отдельных статусов и... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:58
2022-09-28T07:58
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
россия
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Запорожская АЭС, после вхождения региона в состав Российской Федерации, должна как можно быстрее перейти в собственность России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко. Избирком утвердил данное решение. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано."Запорожская АЭС не должна быть отдана на откуп украинским террористам. Она должна стать собственностью России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно", - сказал РИА Новости Рогов.
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владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, россия, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
07:58 28.09.2022
 
Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России

Член ГСА Запорожской области Рогов: ЗАЭС должна перейти в собственность России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Запорожская АЭС, после вхождения региона в состав Российской Федерации, должна как можно быстрее перейти в собственность России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко. Избирком утвердил данное решение. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
07:45
Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни
"Запорожская АЭС не должна быть отдана на откуп украинским террористам. Она должна стать собственностью России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно", - сказал РИА Новости Рогов.
 
Владимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссияВ миреРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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