https://ria.ru/20220928/zaes-1819967967.html

Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России

Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России - РИА Новости, 28.09.2022

Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России

Запорожская АЭС, после вхождения региона в состав Российской Федерации, должна как можно быстрее перейти в собственность России, никаких отдельных статусов и... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:58

2022-09-28T07:58

2022-09-28T07:58

владимир рогов

запорожская область

запорожская аэс

россия

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Запорожская АЭС, после вхождения региона в состав Российской Федерации, должна как можно быстрее перейти в собственность России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко. Избирком утвердил данное решение. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано."Запорожская АЭС не должна быть отдана на откуп украинским террористам. Она должна стать собственностью России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно", - сказал РИА Новости Рогов.

https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1819967480.html

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Максим Горбачев

владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, россия, в мире, референдумы на освобожденных территориях