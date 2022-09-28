https://ria.ru/20220928/yazyk-1820197254.html

В Херсонской области украинский язык будет использоваться наравне с русским

В Херсонской области украинский язык будет использоваться наравне с русским - РИА Новости, 28.09.2022

В Херсонской области украинский язык будет использоваться наравне с русским

Украинский язык будет иметь хождение в Херсонской области наравне с русским, заявил в среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T21:15

2022-09-28T21:15

2022-09-28T21:15

в мире

сергей елисеев

херсонская область

россия

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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Украинский язык будет иметь хождение в Херсонской области наравне с русским, заявил в среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев."Украинский язык будет иметь хождение наравне с русским языком в Херсонской области, несомненно", - сказал Елисеев.

https://ria.ru/20220830/yazyk-1813049143.html

херсонская область

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в мире, сергей елисеев, херсонская область , россия