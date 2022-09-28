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В Херсонской области украинский язык будет использоваться наравне с русским
В Херсонской области украинский язык будет использоваться наравне с русским - РИА Новости, 28.09.2022
В Херсонской области украинский язык будет использоваться наравне с русским
Украинский язык будет иметь хождение в Херсонской области наравне с русским, заявил в среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T21:15
2022-09-28T21:15
2022-09-28T21:15
в мире
сергей елисеев
херсонская область
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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Украинский язык будет иметь хождение в Херсонской области наравне с русским, заявил в среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев."Украинский язык будет иметь хождение наравне с русским языком в Херсонской области, несомненно", - сказал Елисеев.
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в мире, сергей елисеев, херсонская область , россия
В мире, Сергей Елисеев, Херсонская область , Россия
В Херсонской области украинский язык будет использоваться наравне с русским
Власти Херсонской области: украинский язык будет использоваться наравне с русским