https://ria.ru/20220928/yavka-1820000797.html

В Общественной палате ДНР оценили итоги референдумов

В Общественной палате ДНР оценили итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022

В Общественной палате ДНР оценили итоги референдумов

Киев обстрелами, геноцидом жителей Донбасса сделал все, чтобы референдумы о вхождении в состав России стали беспрецедентными по числу проголосовавших и регионы... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:09

2022-09-28T11:09

2022-09-28T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

александр кофман

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Киев обстрелами, геноцидом жителей Донбасса сделал все, чтобы референдумы о вхождении в состав России стали беспрецедентными по числу проголосовавших и регионы ушли "в российскую гавань", считает председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России составила 97,51%, проголосовали более 2,1 миллиона избирателей."Украина за восемь лет сделала все, чтобы нынешний референдум был признан беспрецедентным по количеству проголосовавших и по положительному результату. Результаты, которые мы получили и по явке, и за присоединение к РФ, ни один референдум в мире не показывал. Украина обстрелами, геноцидом пророссийского населения, нацистской политикой сделала все, чтобы эти пророссийские регионы, выдохнув, ушли в российскую гавань", - сказал РИА Новости Кофман.Он назвал членов комиссий, избирателей и наблюдателей, участвовавших в референдумах, героями, которые "под обстрелами вдоль домов, прижимаясь к стенам, приходили на участки"."Восемь лет назад я предупреждал, что Украина расползется, как гнилое одеяло, что и происходит. На нас с надеждой смотрит Харьков, Днепропетровск, Киевщина и так далее. Украина полностью уничтожила свою государственность", - отметил Кофман.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумами следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр кофман, донецкая народная республика, референдум в донбассе