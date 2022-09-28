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В Общественной палате ДНР оценили итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/yavka-1820000797.html
В Общественной палате ДНР оценили итоги референдумов
В Общественной палате ДНР оценили итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
В Общественной палате ДНР оценили итоги референдумов
Киев обстрелами, геноцидом жителей Донбасса сделал все, чтобы референдумы о вхождении в состав России стали беспрецедентными по числу проголосовавших и регионы... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:09
2022-09-28T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
александр кофман
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Киев обстрелами, геноцидом жителей Донбасса сделал все, чтобы референдумы о вхождении в состав России стали беспрецедентными по числу проголосовавших и регионы ушли "в российскую гавань", считает председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России составила 97,51%, проголосовали более 2,1 миллиона избирателей."Украина за восемь лет сделала все, чтобы нынешний референдум был признан беспрецедентным по количеству проголосовавших и по положительному результату. Результаты, которые мы получили и по явке, и за присоединение к РФ, ни один референдум в мире не показывал. Украина обстрелами, геноцидом пророссийского населения, нацистской политикой сделала все, чтобы эти пророссийские регионы, выдохнув, ушли в российскую гавань", - сказал РИА Новости Кофман.Он назвал членов комиссий, избирателей и наблюдателей, участвовавших в референдумах, героями, которые "под обстрелами вдоль домов, прижимаясь к стенам, приходили на участки"."Восемь лет назад я предупреждал, что Украина расползется, как гнилое одеяло, что и происходит. На нас с надеждой смотрит Харьков, Днепропетровск, Киевщина и так далее. Украина полностью уничтожила свою государственность", - отметил Кофман.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумами следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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в мире, александр кофман, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Кофман, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
11:09 28.09.2022
 
В Общественной палате ДНР оценили итоги референдумов

Глава ОП ДНР Кофман: Киев сделал все, чтобы явка на референдумах была беспрецедентной

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГолосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации
Голосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Голосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Киев обстрелами, геноцидом жителей Донбасса сделал все, чтобы референдумы о вхождении в состав России стали беспрецедентными по числу проголосовавших и регионы ушли "в российскую гавань", считает председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России составила 97,51%, проголосовали более 2,1 миллиона избирателей.
"Украина за восемь лет сделала все, чтобы нынешний референдум был признан беспрецедентным по количеству проголосовавших и по положительному результату. Результаты, которые мы получили и по явке, и за присоединение к РФ, ни один референдум в мире не показывал. Украина обстрелами, геноцидом пророссийского населения, нацистской политикой сделала все, чтобы эти пророссийские регионы, выдохнув, ушли в российскую гавань", - сказал РИА Новости Кофман.
Он назвал членов комиссий, избирателей и наблюдателей, участвовавших в референдумах, героями, которые "под обстрелами вдоль домов, прижимаясь к стенам, приходили на участки".
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
"Восемь лет назад я предупреждал, что Украина расползется, как гнилое одеяло, что и происходит. На нас с надеждой смотрит Харьков, Днепропетровск, Киевщина и так далее. Украина полностью уничтожила свою государственность", - отметил Кофман.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумами следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр КофманДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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