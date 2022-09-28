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Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/yaponiya-1820078355.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре - РИА Новости, 28.09.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре
Туроператоры рассказали, как в октябре изменятся правила посещения Японии и определили стоимость путевок туда, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:17
2022-09-28T15:17
туризм
туризм
новости - туризм
япония
токио
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как в октябре изменятся правила посещения Японии и определили стоимость путевок туда, сообщает АТОР.С 11 октября поехать в Японию смогут не только организованные путешественники, но и самостоятельные, подтвердило министерство здравоохранения, труда и благосостояния. Возобновится безвизовый режим с теми странами, с которыми он действовал до марта 2020 года. Россия, правда, в перечень не входила.Также будет отменен лимит на 50 тысяч въезжающих в день, упраздняется система мониторинга контроля здоровья ERFS и требование о наличии компании-гаранта по приему туристов.ПЦР-тесты при въезде в страну придется сделать только гостям, имеющим симптомы заболевания. Но всем визитерам необходимо будет предъявлять либо сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-анализ, сделанный за 72 часа до вылета.По оценке туроператоров, отмена ковидных требований, включая обязательное сопровождение гида, станет одним из факторов повышения интереса россиян к поездкам в Страну восходящего солнца.Основное препятствие – высокая стоимость перелетов. Авиабилет в Токио из Москвы с удобной стыковкой в ноябре – от 145 тысяч рублей в оба конца. Это примерно в три раза больше, чем стоимость наземных услуг. Пакетный недельный тур стоит от 249 тысяч рублей на туриста.
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туризм, новости - туризм, япония, токио, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Япония, Токио, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия
15:17 28.09.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре

АТОР: минимальная стоимость турпутевки в Японию в октябре составляет 249 тысяч рублей

© Depositphotos / Patryk_KosmiderЖенщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония
Женщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как в октябре изменятся правила посещения Японии и определили стоимость путевок туда, сообщает АТОР.
С 11 октября поехать в Японию смогут не только организованные путешественники, но и самостоятельные, подтвердило министерство здравоохранения, труда и благосостояния. Возобновится безвизовый режим с теми странами, с которыми он действовал до марта 2020 года. Россия, правда, в перечень не входила.
Также будет отменен лимит на 50 тысяч въезжающих в день, упраздняется система мониторинга контроля здоровья ERFS и требование о наличии компании-гаранта по приему туристов.
ПЦР-тесты при въезде в страну придется сделать только гостям, имеющим симптомы заболевания. Но всем визитерам необходимо будет предъявлять либо сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-анализ, сделанный за 72 часа до вылета.
По оценке туроператоров, отмена ковидных требований, включая обязательное сопровождение гида, станет одним из факторов повышения интереса россиян к поездкам в Страну восходящего солнца.
Основное препятствие – высокая стоимость перелетов. Авиабилет в Токио из Москвы с удобной стыковкой в ноябре – от 145 тысяч рублей в оба конца. Это примерно в три раза больше, чем стоимость наземных услуг. Пакетный недельный тур стоит от 249 тысяч рублей на туриста.
Храм Дайгодзи в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 18:16Туризм
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Японию
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЯпонияТокиоАссоциация туроператоров России (АТОР)Россия
 
 
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