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Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре - РИА Новости, 28.09.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре
Туроператоры рассказали, как в октябре изменятся правила посещения Японии и определили стоимость путевок туда, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:17
2022-09-28T15:17
2022-09-28T15:17
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как в октябре изменятся правила посещения Японии и определили стоимость путевок туда, сообщает АТОР.С 11 октября поехать в Японию смогут не только организованные путешественники, но и самостоятельные, подтвердило министерство здравоохранения, труда и благосостояния. Возобновится безвизовый режим с теми странами, с которыми он действовал до марта 2020 года. Россия, правда, в перечень не входила.Также будет отменен лимит на 50 тысяч въезжающих в день, упраздняется система мониторинга контроля здоровья ERFS и требование о наличии компании-гаранта по приему туристов.ПЦР-тесты при въезде в страну придется сделать только гостям, имеющим симптомы заболевания. Но всем визитерам необходимо будет предъявлять либо сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-анализ, сделанный за 72 часа до вылета.По оценке туроператоров, отмена ковидных требований, включая обязательное сопровождение гида, станет одним из факторов повышения интереса россиян к поездкам в Страну восходящего солнца.Основное препятствие – высокая стоимость перелетов. Авиабилет в Токио из Москвы с удобной стыковкой в ноябре – от 145 тысяч рублей в оба конца. Это примерно в три раза больше, чем стоимость наземных услуг. Пакетный недельный тур стоит от 249 тысяч рублей на туриста.
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туризм, новости - туризм, япония, токио, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Япония, Токио, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре
АТОР: минимальная стоимость турпутевки в Японию в октябре составляет 249 тысяч рублей