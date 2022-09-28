https://ria.ru/20220928/yaponiya-1820078355.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре

Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре - РИА Новости, 28.09.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Японию в октябре

Туроператоры рассказали, как в октябре изменятся правила посещения Японии и определили стоимость путевок туда, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:17

2022-09-28T15:17

2022-09-28T15:17

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как в октябре изменятся правила посещения Японии и определили стоимость путевок туда, сообщает АТОР.С 11 октября поехать в Японию смогут не только организованные путешественники, но и самостоятельные, подтвердило министерство здравоохранения, труда и благосостояния. Возобновится безвизовый режим с теми странами, с которыми он действовал до марта 2020 года. Россия, правда, в перечень не входила.Также будет отменен лимит на 50 тысяч въезжающих в день, упраздняется система мониторинга контроля здоровья ERFS и требование о наличии компании-гаранта по приему туристов.ПЦР-тесты при въезде в страну придется сделать только гостям, имеющим симптомы заболевания. Но всем визитерам необходимо будет предъявлять либо сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-анализ, сделанный за 72 часа до вылета.По оценке туроператоров, отмена ковидных требований, включая обязательное сопровождение гида, станет одним из факторов повышения интереса россиян к поездкам в Страну восходящего солнца.Основное препятствие – высокая стоимость перелетов. Авиабилет в Токио из Москвы с удобной стыковкой в ноябре – от 145 тысяч рублей в оба конца. Это примерно в три раза больше, чем стоимость наземных услуг. Пакетный недельный тур стоит от 249 тысяч рублей на туриста.

https://ria.ru/20220825/yaponiya-1812018637.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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