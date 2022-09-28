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В России впервые с июля зафиксировали недельную инфляцию

В России впервые с июля зафиксировали недельную инфляцию - РИА Новости, 28.09.2022

В России впервые с июля зафиксировали недельную инфляцию

Росстат на неделе с 20 по 26 сентября зафиксировал инфляцию впервые с начала июля - она составила 0,08%, за период с начала года потребительские цены выросли на РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:08

2022-09-28T19:08

2022-09-28T19:39

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

продукты

цены

инфляция

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Росстат на неделе с 20 по 26 сентября зафиксировал инфляцию впервые с начала июля - она составила 0,08%, за период с начала года потребительские цены выросли на 10,32%, следует из публикации Росстата.До этого момента недельная инфляция в РФ фиксировалась в период с 25 июня по 1 июля на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги."За период с 20 по 26 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала сентября – 99,93%, с начала года – 110,32%", - говорится в сообщении.Снижение цен на плодоовощную продукцию прекратилось - на неделе с 20 по 26 сентября они выросли на 0,5% после снижения на 0,1% и 1,6% в предыдущие две недели. В частности огурцы подорожали на 7,2%, помидоры на 4,7%, бананы на 2,5%, капуста на 0,1%. В то же время цены на яблоки снизились на 3,3%, лук на 3,2%, морковь на 1,5%, картофель на 0,2%, свекла на 0,1%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 11 наименованиям. Сильнее всего подешевели сахар и гречка - на 1,68% и 1,34% соответственно. Пшено подешевело на 0,47%, соль - на 0,29%, рис - на 0,22%, пшеничная мука и сливочное масло - на 0,17% и 0,15%.Подорожание наблюдалось по 22 наименованиям продуктов. Сильнее всего выросли цены на яйца - на 0,84%. Следом идут полукопченые и варено-копченые колбасы - подорожали на 0,65%, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания - на 0,47% и 0,39%, вареная колбаса - на 0,39%, макаронные изделия - на 0,28%, овощные консервы для детского питания - на 0,26%. Кроме того, выросла цена на свинину, маргарин, творог, сыры, шоколадные конфеты, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,2%; на говядину, баранину, стерилизованное молоко, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, вермишель – на 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего прибавили в цене спички - 0,89%. Кроме того, подорожали: шампуни - на 0,68%, зубные пасты - на 0,58%, туалетное мыло - на 0,4%, стиральный порошок - на 0,35%, хозяйственное мыло - на 0,27%. Одновременно с этим цены на зубные щетки снизились на 0,2%, детские подгузники и сухие корма для домашних животных – на 0,1%.Сильнее же всего за период с 20 по 26 сентября подорожали электропылесосы - на 1,18%. Телевизоры также подорожали - на 0,29%, а смартфоны - подешевели на 0,49%.

https://ria.ru/20220923/pererabotchiki-1818801951.html

https://ria.ru/20220927/zhivotnovodstvo-1819799030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, цены, инфляция