https://ria.ru/20220928/vyplaty-1820204927.html

В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал

В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал - РИА Новости, 28.09.2022

В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал

В России в 2023 году проиндексируют материнский капитал и выплаты неработающим пенсионерам, сообщило Министерство труда и социальной защиты. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:19

2022-09-28T22:19

2022-09-28T22:32

антон котяков

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

материнский капитал

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_701a8957071b44f79b55b42c7aa985fd.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России в 2023 году проиндексируют материнский капитал и выплаты неработающим пенсионерам, сообщило Министерство труда и социальной защиты.Соответствующие изменения заложены в бюджете Социального фонда.Выплаты на детейС учетом предполагаемой индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей — это на 65 тысяч больше, чем в текущем году. Выплаты на второго ребенка вырастут на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то его размер на второго составит 189,5 тысячи рублей, увеличившись таким образом на 20,9 тысячи.Индексация страховых пенсийМинтруд также анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. После индексации на 4,8 процента их средний размер вырастет до 21 864 рублей. Глава министерства Антон Котяков напомнил, что эти выплаты ежегодно индексируются с 1 января. Однако из-за роста цен в июне этого года пришлось внепланово прибегнуть к этой процедуре.Он отметил, что в общей сумме страховые пенсии за год вырастут более чем на 15 процентов, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 12,4 процента.

https://ria.ru/20220923/pensiya-1818821907.html

https://ria.ru/20220922/matkapital-1818745058.html

https://ria.ru/20220919/pensii-1817740855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, пенсии