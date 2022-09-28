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В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал - РИА Новости, 28.09.2022
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В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал
В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал - РИА Новости, 28.09.2022
В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал
В России в 2023 году проиндексируют материнский капитал и выплаты неработающим пенсионерам, сообщило Министерство труда и социальной защиты. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:19
2022-09-28T22:32
антон котяков
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
материнский капитал
пенсии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России в 2023 году проиндексируют материнский капитал и выплаты неработающим пенсионерам, сообщило Министерство труда и социальной защиты.Соответствующие изменения заложены в бюджете Социального фонда.Выплаты на детейС учетом предполагаемой индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей — это на 65 тысяч больше, чем в текущем году. Выплаты на второго ребенка вырастут на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то его размер на второго составит 189,5 тысячи рублей, увеличившись таким образом на 20,9 тысячи.Индексация страховых пенсийМинтруд также анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. После индексации на 4,8 процента их средний размер вырастет до 21 864 рублей. Глава министерства Антон Котяков напомнил, что эти выплаты ежегодно индексируются с 1 января. Однако из-за роста цен в июне этого года пришлось внепланово прибегнуть к этой процедуре.Он отметил, что в общей сумме страховые пенсии за год вырастут более чем на 15 процентов, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 12,4 процента.
https://ria.ru/20220923/pensiya-1818821907.html
https://ria.ru/20220922/matkapital-1818745058.html
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антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, пенсии
Антон Котяков, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Материнский капитал, Пенсии
22:19 28.09.2022 (обновлено: 22:32 28.09.2022)
 
В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал

Минтруд анонсировал индексацию страховых пенсий и материнского капитала в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России в 2023 году проиндексируют материнский капитал и выплаты неработающим пенсионерам, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Соответствующие изменения заложены в бюджете Социального фонда.
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Выплаты на детей

С учетом предполагаемой индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей — это на 65 тысяч больше, чем в текущем году. Выплаты на второго ребенка вырастут на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.

"Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. <...> Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей", — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то его размер на второго составит 189,5 тысячи рублей, увеличившись таким образом на 20,9 тысячи.
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Индексация страховых пенсий

Минтруд также анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. После индексации на 4,8 процента их средний размер вырастет до 21 864 рублей.
Глава министерства Антон Котяков напомнил, что эти выплаты ежегодно индексируются с 1 января. Однако из-за роста цен в июне этого года пришлось внепланово прибегнуть к этой процедуре.

"В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению Президента были проиндексированы на 10 процентов. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8 процента, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей", — уточнил министр.

Он отметил, что в общей сумме страховые пенсии за год вырастут более чем на 15 процентов, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 12,4 процента.
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