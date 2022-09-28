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В Приамурье семьи мобилизованных получат единовременные выплаты на детей - РИА Новости, 28.09.2022
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В Приамурье семьи мобилизованных получат единовременные выплаты на детей
В Приамурье семьи мобилизованных получат единовременные выплаты на детей - РИА Новости, 28.09.2022
В Приамурье семьи мобилизованных получат единовременные выплаты на детей
Глава Амурской области Василий Орлов поручил разработать механизм перечисления по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет семьям призванных по частичной... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T05:34
2022-09-28T05:34
общество
василий орлов (губернатор)
россия
амурская область
частичная мобилизация в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов поручил разработать механизм перечисления по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет семьям призванных по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Поручил разработать механизм перечисления единовременных выплат семьям, призванных на военную службу. На каждого ребенка до 18 лет - по 10 тысяч рублей" - говорится в сообщении.Кроме того, губернатор региона поручил создать Центры поддержки семей мобилизованных граждан. К работе в центрах привлекут представителей органов муниципальной власти, социальных служб, волонтеров и общественные объединения бизнес-сообществ."По каждой семье, члены которой принимают или будут принимать участие в специальной военной операции, мы должны иметь четкую картину. Понимать, какая помощь нужна людям. Центры поддержки должны работать как с семьями мобилизованных, так и с семьями тех, кто задействован в СВО с февраля. Такая индивидуальная работа на местах поможет оказывать помощь адресно и максимально быстро", - сказал Орлов.Согласно сообщению, также стало известно, в каком порядке будет проведена компенсация призванным по частичной мобилизации затрат на услуги ЖКХ. Они получат единовременную выплату в размере 18 тысяч рублей.
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общество, василий орлов (губернатор), россия, амурская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Василий Орлов (губернатор), Россия, Амурская область, Частичная мобилизация в России
05:34 28.09.2022
 
В Приамурье семьи мобилизованных получат единовременные выплаты на детей

Семьи мобилизованных жителей Амурской области получат единовременные выплаты на детей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родственниками
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родственниками - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родственниками. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов поручил разработать механизм перечисления по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет семьям призванных по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"Поручил разработать механизм перечисления единовременных выплат семьям, призванных на военную службу. На каждого ребенка до 18 лет - по 10 тысяч рублей" - говорится в сообщении.
Кроме того, губернатор региона поручил создать Центры поддержки семей мобилизованных граждан. К работе в центрах привлекут представителей органов муниципальной власти, социальных служб, волонтеров и общественные объединения бизнес-сообществ.
"По каждой семье, члены которой принимают или будут принимать участие в специальной военной операции, мы должны иметь четкую картину. Понимать, какая помощь нужна людям. Центры поддержки должны работать как с семьями мобилизованных, так и с семьями тех, кто задействован в СВО с февраля. Такая индивидуальная работа на местах поможет оказывать помощь адресно и максимально быстро", - сказал Орлов.
Согласно сообщению, также стало известно, в каком порядке будет проведена компенсация призванным по частичной мобилизации затрат на услуги ЖКХ. Они получат единовременную выплату в размере 18 тысяч рублей.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
02:29
Власти Камчатки создали спецгруппу по защите прав мобилизованных
 
ОбществоВасилий Орлов (губернатор)РоссияАмурская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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