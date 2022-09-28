https://ria.ru/20220928/vyatgu-1819893912.html

В России создали первую установку для высокоточного литья металлов

В России создали первую установку для высокоточного литья металлов - РИА Новости, 28.09.2022

В России создали первую установку для высокоточного литья металлов

О создании первой российской установки для вакуумно-индукционного литья заявили конструкторы ВятГУ. По их словам, разработка превосходит аналоги по... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:00

2022-09-28T07:00

2022-09-28T08:50

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наука

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россия

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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. О создании первой российской установки для вакуумно-индукционного литья заявили конструкторы ВятГУ. По их словам, разработка превосходит аналоги по эффективности и в перспективе способна полностью заместить импорт сложных изделий, необходимых в авиации, машиностроении, энергетике, медицине и других областях. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.Вакуумно-индукционное центробежное литье (VICC, согласно международному обозначению) – технология, позволяющая получать изделия высокой сложности, необходимые практически во всех сферах современной промышленности. VICC хорошо работает с титановыми и жаропрочными никель-хромовыми сплавами, суперсплавами и химически активными сплавами, объяснили ученые.Сегодня в России спрос на высокоточное литье значительно превышает предложение, отметили специалисты. По их словам, в связи с санкциями практически все производства в стране испытывают острый дефицит как изделий, так и литейных установок. Параллельный импорт обходится дорого и не обеспечивает техническую поддержку от производителя.Конструкторы Инжинирингового центра ВятГУ разработали первую отечественную установку для VICC – "Сириус RCM10". По их словам, она превосходит аналоги по эффективности и основана только на российских компонентах.Одна литейная машина с загрузкой до килограмма при работе только в одну смену может совершить до 8000 циклов литья в год, что дает до пяти тонн готовых отливок, объяснили ученые.По их словам, производство многих изделий без установки VICC чрезвычайно трудозатратно или просто невозможно. Проведение литья в вакууме, как объяснили ученые, позволяет увеличить сложность и качество изделий, расширить диапазон используемых сплавов."Благодаря нашей разработке можно укрепить или создать внутри страны производство деталей турбореактивных двигателей, силовых установок для мини-авиации, компактных энергетических установок, ряда медицинских и промышленных инструментов, имплантатов и эндопротезов, автомобильных и машиностроительных компонентов, элементов химической аппаратуры, разнообразной электроаппаратуры", – подчеркнул Криницын.Кроме того, ученые ВятГУ предложили использовать для изготовления литейных форм для VICC фосфатные связующие вместо этилсиликатных композиций, что значительно повышает экологичность производства и удешевляет процесс за счет снижения требований к квалификации персонала.В настоящее время команда ученых разрабатывает версию установки с максимальной загрузкой до пяти килограмм, а также готовится к запуску в Кировской области литейного кластера, опыт которого поможет масштабировать новое производство для решения общероссийских проблем.

https://ria.ru/20210902/misis-1748291128.html

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технологии, наука, экономика, россия, кировская область, вятский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука