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Иностранные наблюдатели рассказали о своих впечатлениях от референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
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Иностранные наблюдатели рассказали о своих впечатлениях от референдумов
Иностранные наблюдатели рассказали о своих впечатлениях от референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Иностранные наблюдатели рассказали о своих впечатлениях от референдумов
Иностранные наблюдатели из Франции, Нидерландов и Италии рассказали о своих впечатлениях от референдума как на территории РФ, так и в республиках Донбасса:... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:05
2022-09-28T15:05
россия
референдум в донбассе
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
франция
нидерланды
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Иностранные наблюдатели из Франции, Нидерландов и Италии рассказали о своих впечатлениях от референдума как на территории РФ, так и в республиках Донбасса: никто из них не заметил никаких нарушений."Я была в Ростове-на-Дону и наблюдала за некоторыми избирательными участками там, и я могу сказать, что все было прозрачно, голосование было проведено надлежащим образом, там не было ничего необычного, все прошло очень гладко, это была демократичная процедура. Никого не заставляли голосовать", - рассказала независимый журналист из Нидерландов Сонья ван ден Енде в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Она отметила, что в западных СМИ пишут, что на референдуме якобы принуждали людей голосовать, но на деле никто никого не заставлял идти на участки, а солдаты только охраняли их безопасность.Независимый политический аналитик из Франции Моро Ксавьер Бернард, наблюдавший за ходом голосования беженцев на территории России, а также в ДНР, заявил, что Киев продолжал обстреливать Донецк во время голосования, из-за чего людям было опасно собираться."Я видел голосование... беженцев, все происходило так же, как во Франции, все было в порядке... Я не видел ничего необычного, не видел солдат, потому что там не было никакой угрозы. Все было как обычно. В ДНР было по-другому из-за обстрелов, Киев использует HIMARS, доставляемый западными партнерами. Людям опасно собираться всем вместе, поэтому там организовали мобильные пункты голосования, и все было организовано очень четко", - рассказал наблюдатель.Итальянский дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, дипломат Вито Гриттани также заявил, что голосование происходило в соответствии с международными стандартами."В ходе голосования участников референдумов соблюдались установленные процессы голосования, ни на одном из посещаемых участков не наблюдалось случаев отказа в выдаче бюллетеней, не отмечено случаев выдачи бюллетеней без предъявления паспорта или заменяющего его документа, не было и проблем с доступом к месту голосования. Не было зафиксировано случаев многократного голосования, не было и давления на участников референдумов, непонимания гражданами процедуры голосования", - заявил дипломат.Он отметил, что единственным исключением были случаи, когда люди заполняли бюллетень вне кабинки, демонстрируя свой выбор, но только потому, что сами хотели этого.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220928/referendum-1820059067.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, референдум в донбассе, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, франция, нидерланды, италия
Россия, Референдум в Донбассе, ООН, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, В мире, Франция, Нидерланды, Италия
15:05 28.09.2022
 
Иностранные наблюдатели рассказали о своих впечатлениях от референдумов

Иностранные наблюдатели рассказали, что не заметили никаких нарушений на референдумах

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкИностранные наблюдатели следят за подсчетом голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе
Иностранные наблюдатели следят за подсчетом голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Иностранные наблюдатели следят за подсчетом голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Иностранные наблюдатели из Франции, Нидерландов и Италии рассказали о своих впечатлениях от референдума как на территории РФ, так и в республиках Донбасса: никто из них не заметил никаких нарушений.
"Я была в Ростове-на-Дону и наблюдала за некоторыми избирательными участками там, и я могу сказать, что все было прозрачно, голосование было проведено надлежащим образом, там не было ничего необычного, все прошло очень гладко, это была демократичная процедура. Никого не заставляли голосовать", - рассказала независимый журналист из Нидерландов Сонья ван ден Енде в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Она отметила, что в западных СМИ пишут, что на референдуме якобы принуждали людей голосовать, но на деле никто никого не заставлял идти на участки, а солдаты только охраняли их безопасность.
"Я также видела, как посещали пожилых, чтобы предоставить им возможность голосовать на дому, и они были счастливы, что им предоставили такую возможность. Все было проведено на очень высоком уровне", - добавила журналист.
Независимый политический аналитик из Франции Моро Ксавьер Бернард, наблюдавший за ходом голосования беженцев на территории России, а также в ДНР, заявил, что Киев продолжал обстреливать Донецк во время голосования, из-за чего людям было опасно собираться.
"Я видел голосование... беженцев, все происходило так же, как во Франции, все было в порядке... Я не видел ничего необычного, не видел солдат, потому что там не было никакой угрозы. Все было как обычно. В ДНР было по-другому из-за обстрелов, Киев использует HIMARS, доставляемый западными партнерами. Людям опасно собираться всем вместе, поэтому там организовали мобильные пункты голосования, и все было организовано очень четко", - рассказал наблюдатель.
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Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
Итальянский дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, дипломат Вито Гриттани также заявил, что голосование происходило в соответствии с международными стандартами.
"В ходе голосования участников референдумов соблюдались установленные процессы голосования, ни на одном из посещаемых участков не наблюдалось случаев отказа в выдаче бюллетеней, не отмечено случаев выдачи бюллетеней без предъявления паспорта или заменяющего его документа, не было и проблем с доступом к месту голосования. Не было зафиксировано случаев многократного голосования, не было и давления на участников референдумов, непонимания гражданами процедуры голосования", - заявил дипломат.
Он отметил, что единственным исключением были случаи, когда люди заполняли бюллетень вне кабинки, демонстрируя свой выбор, но только потому, что сами хотели этого.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
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При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
 
РоссияРеферендум в ДонбассеООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреФранцияНидерландыИталия
 
 
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