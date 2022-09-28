https://ria.ru/20220928/vozrast-1820057537.html

Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию

Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2022

Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию

Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, однако в приоритетном порядке призываются рядовые и РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:05

2022-09-28T14:05

2022-09-28T14:05

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, однако в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет, сообщает запущенный правительством портал Объясняем.рф."В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет", - ответили на портале на вопрос, до какого возраста могут мобилизовать резервистов.Ранее Генштаб ВС РФ сообщал, что, в соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, россия