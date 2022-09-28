https://ria.ru/20220928/vozrast-1820057537.html
Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию
Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2022
Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию
Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, однако в приоритетном порядке призываются рядовые и РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:05
2022-09-28T14:05
2022-09-28T14:05
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, однако в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет, сообщает запущенный правительством портал Объясняем.рф."В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет", - ответили на портале на вопрос, до какого возраста могут мобилизовать резервистов.Ранее Генштаб ВС РФ сообщал, что, в соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, россия
Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Россия
Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию
"Объясняем.рф": предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию рядовых — 50 лет