https://ria.ru/20220928/volodin-1820050789.html

Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны

Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны - РИА Новости, 28.09.2022

Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:40

2022-09-28T13:40

2022-09-28T13:44

россия

комитет гд по обороне

безопасность

вячеслав володин

андрей гурулев

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими авто на границах."Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения", - сообщил Володин.Существует единая база пересекающих границу граждан, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев."Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются", - пояснил он.

https://ria.ru/20220928/vyezd-1820050635.html

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, комитет гд по обороне, безопасность, вячеслав володин, андрей гурулев, госдума рф, частичная мобилизация в россии