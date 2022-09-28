https://ria.ru/20220928/volodin-1820050789.html
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны - РИА Новости, 28.09.2022
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:40
2022-09-28T13:40
2022-09-28T13:44
россия
комитет гд по обороне
безопасность
вячеслав володин
андрей гурулев
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими авто на границах."Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения", - сообщил Володин.Существует единая база пересекающих границу граждан, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев."Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются", - пояснил он.
https://ria.ru/20220928/vyezd-1820050635.html
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, комитет гд по обороне, безопасность, вячеслав володин, андрей гурулев, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Комитет ГД по обороне, Безопасность, Вячеслав Володин, Андрей Гурулев, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
13:40 28.09.2022 (обновлено: 13:44 28.09.2022)
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны
Спикер Госдумы Володин призвал выезжающих из страны подумать о судьбе брошенных ими машин
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими авто на границах.
"Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения", - сообщил Володин.
Существует единая база пересекающих границу граждан, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев
.
"Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются", - пояснил он.