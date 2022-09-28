Рейтинг@Mail.ru
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/volodin-1820050789.html
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны - РИА Новости, 28.09.2022
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:40
2022-09-28T13:44
россия
комитет гд по обороне
безопасность
вячеслав володин
андрей гурулев
госдума рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими авто на границах."Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения", - сообщил Володин.Существует единая база пересекающих границу граждан, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев."Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются", - пояснил он.
https://ria.ru/20220928/vyezd-1820050635.html
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_86415c0069159539e1bff8a0c8955514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, комитет гд по обороне, безопасность, вячеслав володин, андрей гурулев, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Комитет ГД по обороне, Безопасность, Вячеслав Володин, Андрей Гурулев, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
13:40 28.09.2022 (обновлено: 13:44 28.09.2022)
 
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны

Спикер Госдумы Володин призвал выезжающих из страны подумать о судьбе брошенных ими машин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими авто на границах.
"Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения", - сообщил Володин.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 13:40Туризм
Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу
Существует единая база пересекающих границу граждан, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
"Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются", - пояснил он.
Автомобили на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 09:46
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии
 
РоссияКомитет ГД по оборонеБезопасностьВячеслав ВолодинАндрей ГурулевГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала