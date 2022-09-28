13:51 28.09.2022 (обновлено: 17:40 28.09.2022)
Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии
Представитель Apple заявил, что приложение VK удалили из App Store из-за санкций Британии
© Фото : ВКонтактеПриложение "ВКонтакте" на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
Приложение "ВКонтакте" на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Исчезновение приложений холдинга VK из App Store связано с санкциями со стороны Великобритании, заявил изданию The Verge представитель Apple Адам Дема.
"Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании", — заявил он.
По словам представителя Apple, для соответствия санкциям компания удалила учетные записи разработчиков этих сервисов и теперь их нельзя загружать из App Store независимо от местоположения. При этом те, кто уже скачал приложения, могут продолжать ими пользоваться, уточнил Дема.
В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. В холдинге позже подтвердили информацию, отметив, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
Сегодня Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота".
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