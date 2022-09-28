https://ria.ru/20220928/vk-1820052976.html

Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии

Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии - РИА Новости, 28.09.2022

Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии

Исчезновение приложений холдинга VK из App Store связано с санкциями со стороны Великобритании, заявил изданию The Verge представитель Apple Адам Дема. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:51

2022-09-28T13:51

2022-09-28T17:40

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Исчезновение приложений холдинга VK из App Store связано с санкциями со стороны Великобритании, заявил изданию The Verge представитель Apple Адам Дема.По словам представителя Apple, для соответствия санкциям компания удалила учетные записи разработчиков этих сервисов и теперь их нельзя загружать из App Store независимо от местоположения. При этом те, кто уже скачал приложения, могут продолжать ими пользоваться, уточнил Дема.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. В холдинге позже подтвердили информацию, отметив, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.Сегодня Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота".

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Владимир Лаврентьев

технологии, apple, великобритания, вконтакте, россия, общество, интернет, соцсети, социальные сети