Рейтинг@Mail.ru
Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/vk-1820052976.html
Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии
Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии - РИА Новости, 28.09.2022
Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии
Исчезновение приложений холдинга VK из App Store связано с санкциями со стороны Великобритании, заявил изданию The Verge представитель Apple Адам Дема. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:51
2022-09-28T17:40
технологии
apple
великобритания
вконтакте
россия
общество
интернет
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_f1e260d50fc3e3d74a391f28340ca521.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Исчезновение приложений холдинга VK из App Store связано с санкциями со стороны Великобритании, заявил изданию The Verge представитель Apple Адам Дема.По словам представителя Apple, для соответствия санкциям компания удалила учетные записи разработчиков этих сервисов и теперь их нельзя загружать из App Store независимо от местоположения. При этом те, кто уже скачал приложения, могут продолжать ими пользоваться, уточнил Дема.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. В холдинге позже подтвердили информацию, отметив, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.Сегодня Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота".
https://ria.ru/20220920/odnoklassniki-1818256600.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_a8e5ee588b88b234b3342e9c6e779e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, apple, великобритания, вконтакте, россия, общество, интернет, соцсети, социальные сети
Технологии, Apple, Великобритания, ВКонтакте, Россия, Общество, Интернет, Соцсети, Социальные сети
13:51 28.09.2022 (обновлено: 17:40 28.09.2022)
 
Apple удалила приложение VK из App Store для соблюдения санкций Британии

Представитель Apple заявил, что приложение VK удалили из App Store из-за санкций Британии

© Фото : ВКонтактеПриложение "ВКонтакте" на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение "ВКонтакте" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Исчезновение приложений холдинга VK из App Store связано с санкциями со стороны Великобритании, заявил изданию The Verge представитель Apple Адам Дема.

"Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании", — заявил он.

По словам представителя Apple, для соответствия санкциям компания удалила учетные записи разработчиков этих сервисов и теперь их нельзя загружать из App Store независимо от местоположения. При этом те, кто уже скачал приложения, могут продолжать ими пользоваться, уточнил Дема.
В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. В холдинге позже подтвердили информацию, отметив, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
Сегодня Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота".
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 19:27
В "Одноклассниках" заблокировали страницу главы Орловской области
 
ТехнологииAppleВеликобританияВКонтактеРоссияОбществоИнтернетСоцсетиСоциальные сети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала