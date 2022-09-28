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Совладелец "Зимней вишни" признался в даче взятки - РИА Новости, 28.09.2022
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Совладелец "Зимней вишни" признался в даче взятки
Совладелец "Зимней вишни" признался в даче взятки - РИА Новости, 28.09.2022
Совладелец "Зимней вишни" признался в даче взятки
Совладелец сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:38
2022-09-28T08:38
пожар в торговом центре в кемерово
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Совладелец сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Трифонов.По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также Вишневский заявлял, что "семь миллионов рублей были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией"."Он (Вишневский - ред.) признал (вину - ред.) в даче взятки в 2013 году, и в связи с этим мы... запросили смягчения наказания в порядке ст. 164 Уголовного кодекса... Мы разобрались в судебном заседании, как происходило, что происходило, куда были потрачены эти 7 миллионов (рублей - ред.)… при сопоставлении всех фактов… (Вишневский - ред.) признал свою вину в даче взятки через посредничество Ефимкина", - рассказал Трифонов.Адвокат уточнил, что в числе смягчающих обстоятельств – наличие у Вишневского малолетних детей и престарелой матери с онкологическими заболеваниями."(Сторона гособвинения запросила – ред.) 10 лет и 490 миллионов (рублей - ред.) штрафа", - добавил Трифонов.Следующее заседание по делу Вишневского назначено на 3 октября, на нем, по словам адвоката, фигурант выступит с последним словом.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово уже вынесли обвинительные приговоры. Еще два дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
https://ria.ru/20211220/kemerovo-1764488666.html
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пожар в торговом центре в кемерово, происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Пожар в торговом центре в Кемерово, Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
08:38 28.09.2022
 
Совладелец "Зимней вишни" признался в даче взятки

Совладелец "Зимней вишни" Вишневский признался в даче взятки в семь миллионов рублей

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкСовладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Совладелец сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Трифонов.
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также Вишневский заявлял, что "семь миллионов рублей были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией".
"Он (Вишневский - ред.) признал (вину - ред.) в даче взятки в 2013 году, и в связи с этим мы... запросили смягчения наказания в порядке ст. 164 Уголовного кодекса... Мы разобрались в судебном заседании, как происходило, что происходило, куда были потрачены эти 7 миллионов (рублей - ред.)… при сопоставлении всех фактов… (Вишневский - ред.) признал свою вину в даче взятки через посредничество Ефимкина", - рассказал Трифонов.
Адвокат уточнил, что в числе смягчающих обстоятельств – наличие у Вишневского малолетних детей и престарелой матери с онкологическими заболеваниями.
Бывшая подчиненная экс-начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой Светлана Шенгерей, обвиняемая по делу о пожаре в ТРЦ Зимняя вишня, во время оглашения приговора в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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"(Сторона гособвинения запросила – ред.) 10 лет и 490 миллионов (рублей - ред.) штрафа", - добавил Трифонов.
Следующее заседание по делу Вишневского назначено на 3 октября, на нем, по словам адвоката, фигурант выступит с последним словом.
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово уже вынесли обвинительные приговоры. Еще два дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
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