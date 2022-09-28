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Читатели Daily Mail назвали виновных в ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
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Читатели Daily Mail назвали виновных в ЧП на "Северном потоке"
Читатели Daily Mail назвали виновных в ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
Читатели Daily Mail назвали виновных в ЧП на "Северном потоке"
Читатели газеты Daily Mail считают, что за инцидентом на газопроводах "Северный поток" стоит администрация президента США Джо Байдена. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:22
2022-09-28T09:22
джо байден
дания
сша
центральное разведывательное управление (цру)
nord stream 2 ag
северный поток
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail считают, что за инцидентом на газопроводах "Северный поток" стоит администрация президента США Джо Байдена."Думаю, это сделал Байден. Ранее они на это намекали", — предположил DallasDallas."Запад как всегда обвиняет других без доказательств", — подчеркнул Cerebral98."Месяцами ранее Байден заявил, что он это сделает, и вот он это сделал", — отметил Tenngal2."Нет, это сделали американцы. Только им это может быть выгодно", — считает Simon Templar."Это похоже на очередную провокацию ЦРУ", — написал Mr. Zip."И зачем Путину приказывать взорвать газопровод, когда он может по желанию остановить его работу? Тут пахнет ЦРУ", — подытожил smifta.В понедельник компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".Шведские сейсмологи заявили, что в районе утечек газа на трубопроводах зафиксировали два мощных взрыва.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html
https://ria.ru/20220928/otvet-1819958510.html
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джо байден, дания, сша, центральное разведывательное управление (цру), nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире
Джо Байден, Дания, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
09:22 28.09.2022
 
Читатели Daily Mail назвали виновных в ЧП на "Северном потоке"

Читатели Daily Mail обвинили США в атаке на "Северный поток"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail считают, что за инцидентом на газопроводах "Северный поток" стоит администрация президента США Джо Байдена.
"Думаю, это сделал Байден. Ранее они на это намекали", — предположил DallasDallas.
"Запад как всегда обвиняет других без доказательств", — подчеркнул Cerebral98.
"Месяцами ранее Байден заявил, что он это сделает, и вот он это сделал", — отметил Tenngal2.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
"Нет, это сделали американцы. Только им это может быть выгодно", — считает Simon Templar.
"Это похоже на очередную провокацию ЦРУ", — написал Mr. Zip.
"И зачем Путину приказывать взорвать газопровод, когда он может по желанию остановить его работу? Тут пахнет ЦРУ", — подытожил smifta.
В понедельник компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
03:57
Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках"
Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".
Шведские сейсмологи заявили, что в районе утечек газа на трубопроводах зафиксировали два мощных взрыва.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток
00:25
Глава ЕК после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями
 
Джо БайденДанияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Nord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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