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Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ - РИА Новости, 28.09.2022
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ
Российские десантные подразделения разбили позиции украинских войск в лесополосе, видеозапись операции опубликовало Минобороны. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:27
2022-09-28T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские десантные подразделения разбили позиции украинских войск в лесополосе, видеозапись операции опубликовало Минобороны.В ролике показаны кадры артиллерийского удара.В результате артобстрела удалось уничтожить личный состав и две единицы техники ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220927/mi-28n-1819695019.html
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Подразделения ВДВ уничтожили позиции украинских военных. Кадры Минобороны РФ
Минобороны показало, как подразделения ВДВ с помощью беспилотников и артиллерии уничтожили в лесополосе позиции украинских военных
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в мире, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Воздушно-десантные войска России
07:27 28.09.2022 (обновлено: 10:32 28.09.2022)
 
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ

Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили в лесополосе позиции ВСУ

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские десантные подразделения разбили позиции украинских войск в лесополосе, видеозапись операции опубликовало Минобороны.
"Подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров", — рассказали в военном ведомстве.
В ролике показаны кадры артиллерийского удара.
В результате артобстрела удалось уничтожить личный состав и две единицы техники ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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