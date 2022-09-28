https://ria.ru/20220928/vdv-1819966088.html
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ - РИА Новости, 28.09.2022
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ
Российские десантные подразделения разбили позиции украинских войск в лесополосе, видеозапись операции опубликовало Минобороны. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:27
2022-09-28T07:27
2022-09-28T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские десантные подразделения разбили позиции украинских войск в лесополосе, видеозапись операции опубликовало Минобороны.В ролике показаны кадры артиллерийского удара.В результате артобстрела удалось уничтожить личный состав и две единицы техники ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220927/mi-28n-1819695019.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подразделения ВДВ уничтожили позиции украинских военных. Кадры Минобороны РФ
Минобороны показало, как подразделения ВДВ с помощью беспилотников и артиллерии уничтожили в лесополосе позиции украинских военных
2022-09-28T07:27
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Воздушно-десантные войска России
07:27 28.09.2022 (обновлено: 10:32 28.09.2022)
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили в лесополосе позиции ВСУ