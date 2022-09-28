https://ria.ru/20220928/valyuta-1819985787.html

Изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможно, заявили в ЦБ

Изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможно, заявили в ЦБ - РИА Новости, 28.09.2022

Изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможно, заявили в ЦБ

Изменение лимитов по снятию валютных средств со счетов в России невозможно в условиях действующих санкций на ввоз иностранных банкнот в страну, заявил... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:03

2022-09-28T10:03

2022-09-28T10:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Изменение лимитов по снятию валютных средств со счетов в России невозможно в условиях действующих санкций на ввоз иностранных банкнот в страну, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин."По поводу получения наличных со счетов. В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, точнее запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию Российской Федерации, изменение лимитов по снятию невозможно", - заявил он, выступая на банковском форуме "Казначейство".Это было подтверждено в очередной раз продлением этого лимита после 9 сентября, добавил Заботкин.ЦБ РФ с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, снять со счета наличную валюту можно в объеме до 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. Первоначально такой режим был введен до 9 сентября, однако в августе ЦБ продлил его действие до 9 марта 2023 года.До 9 марта следующего года остаются в силе и ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20220922/kredit-1818786806.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)