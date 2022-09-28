12:04 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты
Эксперты считают, что инциденты на "Северных потоках" не грозят экологической катастрофой
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" могут привести к незначительному ущербу морской среде, но говорить об экологической катастрофе нельзя, заявил РИА Новости бывший глава Центра "Антистихия" МЧС России, профессор, доктор физико-математических наук Владислав Болов.
По словам Болова, в Балтийском море обитает масса привычных нам рыб: лосось, треска, угорь. Несмотря на то, что радиус выхода газа из-под воды кажется большим, тяжкими последствиями для экологии инциденты не грозят. Связано это, в частности, с тем, что газопроводы перед ЧП работали "на минимуме".
"Те живые организмы, которые попали в зону выброса газа, наверное, могли погибнуть, но применять термин экологическая катастрофа, на мой взгляд, нельзя. Сам газ не будет распространяться по морю - да, он выйдет наружу, принесет какой-то вред, но слово катастрофа здесь не применимо", - отметил собеседник агентства.
Несмотря на всю серьезность аварии, вопрос о "гибели части всего живого в Балтике" не стоит, добавил Болов.
Заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн в разговоре с РИА Новости поддержал позицию коллеги.
"В случае аварии на нефтепроводах - да, там страшный ущерб, но газ... ущерб для экологии в этом случае будет несущественным", - пояснил он.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.