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Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты - РИА Новости, 28.09.2022
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Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты
Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты - РИА Новости, 28.09.2022
Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты
Инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" могут привести к незначительному ущербу морской среде, но говорить об... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:04
2022-09-28T15:25
александр гофштейн
россия
балтийское море
дания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
nord stream 2 ag
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" могут привести к незначительному ущербу морской среде, но говорить об экологической катастрофе нельзя, заявил РИА Новости бывший глава Центра "Антистихия" МЧС России, профессор, доктор физико-математических наук Владислав Болов.По словам Болова, в Балтийском море обитает масса привычных нам рыб: лосось, треска, угорь. Несмотря на то, что радиус выхода газа из-под воды кажется большим, тяжкими последствиями для экологии инциденты не грозят. Связано это, в частности, с тем, что газопроводы перед ЧП работали "на минимуме"."Те живые организмы, которые попали в зону выброса газа, наверное, могли погибнуть, но применять термин экологическая катастрофа, на мой взгляд, нельзя. Сам газ не будет распространяться по морю - да, он выйдет наружу, принесет какой-то вред, но слово катастрофа здесь не применимо", - отметил собеседник агентства.Несмотря на всю серьезность аварии, вопрос о "гибели части всего живого в Балтике" не стоит, добавил Болов.Заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн в разговоре с РИА Новости поддержал позицию коллеги.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
https://ria.ru/20220928/avarii-1820018334.html
https://ria.ru/20220928/intsidenty-1819977697.html
россия
балтийское море
дания
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александр гофштейн, россия, балтийское море, дания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"
Александр Гофштейн, Россия, Балтийское море, Дания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Авария на "Северных потоках"
12:04 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
 
Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты

Эксперты считают, что инциденты на "Северных потоках" не грозят экологической катастрофой

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" могут привести к незначительному ущербу морской среде, но говорить об экологической катастрофе нельзя, заявил РИА Новости бывший глава Центра "Антистихия" МЧС России, профессор, доктор физико-математических наук Владислав Болов.
По словам Болова, в Балтийском море обитает масса привычных нам рыб: лосось, треска, угорь. Несмотря на то, что радиус выхода газа из-под воды кажется большим, тяжкими последствиями для экологии инциденты не грозят. Связано это, в частности, с тем, что газопроводы перед ЧП работали "на минимуме".
Место утечки на газопроводе Северный поток
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"Те живые организмы, которые попали в зону выброса газа, наверное, могли погибнуть, но применять термин экологическая катастрофа, на мой взгляд, нельзя. Сам газ не будет распространяться по морю - да, он выйдет наружу, принесет какой-то вред, но слово катастрофа здесь не применимо", - отметил собеседник агентства.
Несмотря на всю серьезность аварии, вопрос о "гибели части всего живого в Балтике" не стоит, добавил Болов.
Заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн в разговоре с РИА Новости поддержал позицию коллеги.
"В случае аварии на нефтепроводах - да, там страшный ущерб, но газ... ущерб для экологии в этом случае будет несущественным", - пояснил он.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
Место утечки на газопроводе Северный поток
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Александр ГофштейнРоссияБалтийское мореДанияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Nord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2В миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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