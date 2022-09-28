https://ria.ru/20220928/utechka-1820019723.html

Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты

Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты - РИА Новости, 28.09.2022

Инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии, заявили эксперты

Инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" могут привести к незначительному ущербу морской среде, но говорить об... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:04

2022-09-28T12:04

2022-09-28T15:25

александр гофштейн

россия

балтийское море

дания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

nord stream 2 ag

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" могут привести к незначительному ущербу морской среде, но говорить об экологической катастрофе нельзя, заявил РИА Новости бывший глава Центра "Антистихия" МЧС России, профессор, доктор физико-математических наук Владислав Болов.По словам Болова, в Балтийском море обитает масса привычных нам рыб: лосось, треска, угорь. Несмотря на то, что радиус выхода газа из-под воды кажется большим, тяжкими последствиями для экологии инциденты не грозят. Связано это, в частности, с тем, что газопроводы перед ЧП работали "на минимуме"."Те живые организмы, которые попали в зону выброса газа, наверное, могли погибнуть, но применять термин экологическая катастрофа, на мой взгляд, нельзя. Сам газ не будет распространяться по морю - да, он выйдет наружу, принесет какой-то вред, но слово катастрофа здесь не применимо", - отметил собеседник агентства.Несмотря на всю серьезность аварии, вопрос о "гибели части всего живого в Балтике" не стоит, добавил Болов.Заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн в разговоре с РИА Новости поддержал позицию коллеги.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.

https://ria.ru/20220928/avarii-1820018334.html

https://ria.ru/20220928/intsidenty-1819977697.html

россия

балтийское море

дания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр гофштейн, россия, балтийское море, дания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"